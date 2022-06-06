نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على وحدة سكنية او سيارة مجانية من مؤسسة الوليد بن طلال الشروط والرابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية الكثير من مساعداتها لكافة المواطنين بالمملكة وبالكثير من دول العالم، وينتظر معظم الاسر محدودى الدخل والاسر الاكثر واشد فقرا الحصول على وحدة سكنية من مؤسسة الأمير الوليد بن طلال الخيرية ،ونوضح بالمقال شروط التقديم على الحصول على وحدة سكنية مجانية او منزل او سيارة مجانية تحتاجها الاسرة والتي لاتملك سيارة لقضاء احتياجات الاولاد، وقد شغل بال الكثير من المواطنين السعوديين في الأيام الماضية عن كيفية الحصول على وحدة سكنية مجانية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية،حيث تقوم المؤسسة بتقديم الكثير من الخدمات والمساعدات المالية والعينية إلى مواطني المملكة الأشد إحتياجا وأهم تلك الخدمات هي الوحدات السكنية للأسر السعودية المحتاجة إلى دعم مالي أو دعم سكني أو دعم لشراء سيارة وتحقيق مستوى رفاهية لأفراد الشعب السعودي. الشروط الواجب توافرها للحصول على وحدة سكنية مجانية من مؤسسة الوليد: يشترط أن يكون المواطن يحمل الجنسية السعودية ولأبوين سعودين، بالإضافة إلى إقامته الدائمة في المملكة العربية السعودية.

الراتب الشهري للشخص المتقدم يكون بحد أقصى 3 آلاف ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك.

وكما يشترط أن لا يكون المواطن يمتلك أي عقارات أو يمتلك وحدة سكنية خاصة به.

ومن أهم الشروط ألا ييقوم المتقدم بأي تعديلات داخل الوحدة السكنية التي حصل عليها مجاناً من المؤسسة.

لا يمكن للمتقدم أن يقوم ببيع الوحدة السكنية أو إيجارها للغير

وكما يشترط أن يكون المواطن على معرفة تامة بأن الوحدة السكنية المجانية لا تورث إلا في حالة إستثنائية وهي وجود أطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة أو أطفال تحت السن القانوني.

ويشترط أن يعرف المواطن أنه لا يحق له تعديل أي شئ يخص الوحدة السكنية. يتعهد المواطن بتسديد قيمة الكهرباء والمياه شهريا وأي خدمات أخرى تخص الوحدة. كيفية الحصول على وحدة سكنية مجانية من مؤسسة الوليد بن طلال: ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمؤسسة الوليد الخيرية.

ثم عليك بتسجيل الدخول بإستخدام حساب شخصي له على الموقع الإلكتروني.

ثم عليك بان يختار المواطن نوع المساعدة التي يرغب في الحصول عليها.

التأكد من إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

ثم عليك برفع جميع الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيته بالحصول على الوحدة السكنية.

ثم عليك بان تتاكد من صحة كافة البيانات والمعلومات التي أدخالها ثم يقوم بالنقرعلى إرسال.

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