نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاتورة التليفون الارضي 2022 من المصرية للاتصالات بالاسم بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاتورة التليفون الارضي 2022 من المصرية للاتصالات بالاسم تصدر كل ثلاثة أشهر، وعلى العملاء سدادها خلال فترة السماح، حتى يتجنبوا إيقاف الخدمة أولًا، وحتى لا يضطرون لدفع الغرامة المستحقة عند التأخير عن السداد، لذا يصبح البحث عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من أكثر الأمور على محرك البحث، لذا حرصنا اليوم أن نوفر لكم كل ما تحتاجون له حول هذا الأمر في خلال هذا المقال.

فاتورة التليفون الارضي 2022

يتم إصدار فاتورة التليفون الارضي من المصرية للاتصالات كل ثلاثة أشهر، أي بنظام الربع سنوي، وذلك بعد أن كان كل عام ثم نصف سنوي ثم في النهاية بذلك النظام، وأيً كان نظام السداد، يجب على العملاء سداد الفاتورة فور ظهورها خلال فترة السماح لتفادي انقطاع الخدمة وفرض الغرامة

للاستعلام عن الفاتورة يجب زيارة الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات:-

ثم الضغط على الاستعلام عن الفاتورة المتاح بالصفحة الرئيسية.

ثم إضافة جميع البيانات الخاصة بصاحب الخط المراد الاستعلام عنه.

بعدها يتم الضغط على استعلام والانتظار حتى يتم تحميل البيانات.

ستظهر صفحة تحتوي على المبلغ المراد دفعه فقط بدون أي تفاصيل عن الفواتير السابقة حفاظًا على سرية المعلومات.

ما هي فترة السماح المطلوب فيها سداد الفاتورة، وطرق الدفع؟

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح يمكن فيها سداد الفاتورة لمدة 30 يومًا من اصدار الفاتورة، ثم يتم إخطار العميل بقطع الخدمة في حالة عدم السداد، أما عن طرق الدفع فهي كالآتي:-