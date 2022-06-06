نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ورابط التقديم في الحج وموعد التسجيل وكيفية الاستفسار عن تصاريح الحج عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من المواطنين في المملكة وفي جميع بلدان العالم موعد التسجيل للحج هذا العام، فمع أقتراب موسم الحج وهناك الملايين من المسلمين من جميع أنحاء المملكة الذين ينتظرون فتح باب التسجيل في الحج للتقرب إلى الله وأداء فريضة الحج،ونوضح موعد التسجيل وشروط التسجيل وكيفية التسجيل لطلب اداء فريضة الحج هذا العام بداخل المقال، حيث ينتظر الملايين من المواطنين والمقيمين وزارة الحج والعمرة السعودية بالإعلان عن موعد التسجيل في الحج وشروط التسجيل للحج لهذا العام ورابط التسجيل المتاح والتابع لوزارة الحج بالمملكة العربية السعودية.

موعد فتح التسجيل في الحج:

حيث من المقرر ان يبدا في استقبال طلبات الحج وفقًا لإعلان وزارة الحج والعمرة في تاريخ 3 من ذو القعدة والموافق بتاريخ الميلادي 13 يونيو لعام 2022 وهذا يوافق الأحد، وسوف يظل التسجيل حتى 13 ذو القعدة اى لمدة عشرة ايام.

الشروط الواجب توافرها للراغبين في التسجيل للحج هذا العام:

يشترط ان يكون عمر الشخص الذي يريد الحج لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.

كما يشترط أن يكون الشخص المتقدم مؤهل صحيا ومحصناً إما المحصن تحصين تام أو بالجرعة الأولى او محصن متعافي.

كما يشترط عدم إصابة الحاج بأي مرض مزمن، وعلى جميع المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

ضرورة أن يقوم المتقدم بدفع كافة الرسوم وفواتير الحج بشكل كامل.

ويشترط الإقامة بالمملكة السعودية ويكون لم يسبق للحاج حتى خمس سنوات.

وكما يشترط التسجيل يكون فردياً من خلال رابط التسجيل لطلب الحج من بوابة مسار الإلكترونية.

ويشترط على المرأة يمكنها أن تسجل دون محرم مع مجموعة من النساء.

من الضروري أن تكون الأولوية للمواطنين الذين لم يؤدون فريضة الحج أخر 5 سنوات.

كيفية الاستفسار عن التصاريح عبر أبشر:

ادخل على رابط منصة أبشر.

ثم عليك باختيار أبشر الأفراد.

ثم تقوم بملء وادخال البيانات من اسم المستخدم كلمة السر الرمز المرئي.

ثم تقوم بالضغط على كلمة الاستعلامات الإلكترونية.

ثم عليك باختيار الجوازات.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة الاستعلام العام وتستفسر عن الأحقية للقيام بالحج.

ثم عليك بادخال وملء كافة البيانات من رقم الهوية ورمز التحقق.

ثم تقوم بالضغط على خانة عرض.

انتظر وسوف تشاهد جميع حالات التصاريح الخاصة بالحج وجميع المعلومات التي تتعلق به.

طريقة اخرى للتقديم طلب التسجيل في الحج: