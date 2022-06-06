نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الإعدادية 2022 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الإعدادية 2022 جميع المحافظات رابط مختصر هذا ما سأقدمه لكم في ذلك المقال، نعلم جيدًا أن كل محافظة تهتم كثيرًا بتوفير النتيجة عبر رابط خاص بالمحافظة الخاصة بها، بعد اعتمادها رسميًا من المحافظ، وفور الإعلان عن أوائل الطلبة ونسبة النجاح فيها، وحرصًا منا على توفير الوقت والجهد، ومشاعر القلق والتوتر التي قد يعاني منها كلًا من الطلاب والآباء، سنوفر لكم رابط مختصر تستطيعون من خلاله معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 جميع المحافظات بكل سهولة.

نتيجة الإعدادية 2022 جميع المحافظات

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بقياد الأستاذ الدكتور طارق شوقي، أنه تم إطلاق رابط منصة تحمل اسم منصة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، والتي ستساعد كثيرًا في مساعدة الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج بدون الحاجة لذهاب لمقر المدرسة، او البحث عن رابط خاص بالمحافظة التابع لها الطلاب، حيث يمكن للجميع اختيار المحافظة المراد الاستعلام فيها عن النتيجة ثم إدخال رقم الجلوس والضغط على استعلام.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 جميع المحافظات

سعت وزارة التربية والتعليم كثيرًا على توفير كل ما يجعل طريقة الاستعلام سهلة وبسيطة، وبدون تعقيدات، وحتى تساعد الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق حول المواقع الزائفة، والتي قد تنشر الروابط الخاطئة، او التي لا تعمل، لذا وفرت الوزارة رابط خاص بنتائج شهادة التعليم الأساسي عبر بوابة التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

فور اعتمادها من الوزارة والمحافظات، بالإضافة توفير قائمة كبيرة تحمل جميع المحافظات وعندما سيتم إعلان نتيجة كل محافظة فيها سيتم رفعها تباعًا، ويمكن للطلاب الاستعلام عن طريق إتباع هذه الخطوات:-

الضغط على اختر المحافظة.

ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، والذي يجب إدخاله بشكل صحيح.

ثم الضغط على عرض النتيجة.

فور الانتهاء من ذلك الأمر سيتم ظهور النتيجة بشكل تفصيلي و يتأكد الطلاب من نجاهم و اجتيازهم الاختبارات.

والجدير بالذكر انه قد تم الإعلان عن النتيجة في كلًا من محافظة الجيزة، حيث تم الإعلان عن اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد، بالتعاون مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أشرف سلومة لعام 2022 ولقد بلغت نسبة النجاح فيها 82.6% ولقد بلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية 91 طالب وطالبة.

هذا بالإضافة لاعتماد النتيجة للشهادة الإعدادية للمكفوفين وضعاف السمع والتي بلغت 92.86%، وهذا بالإضافة لظهور النتيجة في بعض المحافظات الأخرى مثل محافظة دمياط، أسوان، والتي يمكن بكل سهولة معرفتها إما بالرابط الخاص بالمحافظة أو برابط منصة الشهادة الإعدادية.

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