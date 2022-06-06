بريطانيا تعلن إرسال راجمات صواريخ إم 270 إلى أوكرانيا

وفى معرض توضيحه لسبب إرسال منظومة راجمات الصواريخ المتعددة إم 270، قال وزير الدفاع بن والاس إن دعم بريطانيا لأوكرانيا سيتغير مع تطور الأساليب الروسية.
وأضاف فى بيان "هذه الأنظمة الصاروخية المتعددة الإطلاق والعالية القدرة ستمكن أصدقاءنا الأوكرانيين من حماية أنفسهم بشكل أفضل..".
وكان الرئيس الأميركى جو بايدن قال الأسبوع الماضى إن واشنطن ستزود أوكرانيا بأنظمة صواريخ إم 142 أو هيمارس، بعد أن تلقى تأكيدات من كييف بأنها لن تستخدم لضرب أهداف داخل الأراضى الروسية.
وحذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتن من أنه سيكون هناك رد إذا قدمت الولايات المتحدة ذخائر بعيدة المدى لأنظمة هيمارس.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنها تزود أوكرانيا بأربع منظومات هيمارس إم 142 جنبًا إلى جنب مع نظام الصواريخ الموجهة المتعدد الإطلاق الذى قالت إنه يبلغ مداه أكثر من 64 كيلومترا.
وقالت لندن إن القوات الأوكرانية ستتدرب على كيفية استخدام منصات الإطلاق الجديدة فى بريطانيا، بعد أن أعلنت فى وقت سابق أنها ستدرب أفرادا أوكرانيين على استخدام العربات المدرعة.
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