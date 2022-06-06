الأبرياء دائما يدفعون الثمن.. حوادث إطلاق النار فى أمريكا عرض مستمر (أرقام)

جدة - نرمين السيد - منذ الـ 16 من شهر مايو الماضى، وتسجل وكالات الأنباء العالمية، حالات إطلاق نار هنا وهناك فى الولايات المتحدة الأمريكية على اتساعها واختلافها، الأمر الذى دفع ثمنه مئات الأبرياء سواء من الأطفال أو النساء أو الشباب أو طلاب المدارس، فى عدة ولايات مختلفة فتلك الحوادث بالطبع لا ترحم أحدا ولا تفرق بين طفل أو امرأة أو شاب أو كبير فى عجوز.

حوادث إطلاق النار فى أمريكا

ووفق المكتب ارتفعت حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 51% عام 2021 مقارنة مع عام 2020، إذ وصل عددها إلى 61 حادثا، وهى أعلى حصيلة منذ أكثر من 20 عاما.

وأشار المكتب إلى أن أكثر من نصف حوادث إطلاق النار وقعت فى محلات تجارية، ويشير التقرير كذلك إلى أن إطلاق النار خلف 103 قتلى و 140 جريحا، رغم القيود التى فرضت بسبب فيروس كورونا.

تلك الحوادث أيضا، كان لها صدى عند الإدارة الأمريكية وخصوصا بعد حادث الاعتداء على طلاب إحدى المدارس الابتدائية فى ولاية تكساس الأمريكية، والتى دفع ثمنها 21 شخصا معظمهم بالتأكيد من الأطفال الذين لا ذنب لهم، حيث قال الرئيس الأمريكى جو بايدن: "كنت آمل عندما أصبحت رئيسا للبلاد ألا أتعامل مع مجزرة جديدة مثل هذه".

حوادث إطلاق النار فى أمريكا 2022

وشدد بايدن على أن حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة لا تحدث فى أى مكان فى العالم، ولكنها تقع فى الولايات المتحدة بسبب حيازة الأسلحة النارية، بلا رادع، متسائلا: "متى سنقف بوجه لوبى الأسلحة؟!".

حادث تكساس 2022

وأضاف الرئيس الأمريكى: "فكرة أن يتمكن فتى فى الـ18 من عمره من الدخول إلى متجر أسلحة وشراء أسلحة هجومية فكرة خاطئة، ودائما ما كان لوبى الأسلحة فى الولايات المتحدة، عائقا أمام إصلاحات تهدف إلى تعزيز الرقابة على مبيعات السلاح فى البلاد، ولا تزال جهود تعزيز قوانين حمل السلاح تثير انقسامات عدة"، موجها خالص التعازى لأسر الضحايا.

وخلال النقاط التالية نوضح بإيجاز عدد من حوادث إطلاق النار فى الولايات الأمريكية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية:

16 مايو

قتل شخصان ونقل 3 آخرون إلى المستشفى بعد تعرضهم لإطلاق نار يوم الأحد فى سوق للسلع الرخيصة والمستعملة فى هيوستن بـ ولاية تكساس الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن امرأة وابنها قتلا فى إطلاق النار.

وذكر موقع "ksat" أن المحققين يعتقدون أن أحد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى كان من بين أولئك الذين أطلقوا النار.

وأشار إلى أنه تم اعتقال اثنين آخرين من المشتبه بهم فى مكان الحادث.

وأكدت أن السوق كان مكتضا بالأشخاص لحظة إطلاق الأعيرة النارية.

ولم تقدم السلطات مزيدا من المعلومات حول سبب إطلاق النار، لكنها قالت إن جميع الأشخاص المتورطين كانوا رجالا فى العشرينات بدا أنهم يعرفون بعضهم البعض.

وجاء إطلاق النار فى هيوستن بعد يوم من مصرع 10 أشخاص فى بافلو بولاية نيويورك خلال هجوم مسلح على يد شاب يبلغ من العمر 18 عاما.

وقال مسؤولون إن 11 من بين 13 شخصا أصيبوا بالرصاص من ذوى البشرة السوداء وأن الاثنين الآخرين من البيض.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن المتهم كان مدججا بالسلاح وكان يرتدى سترة واقية من الرصاص.

وعلى صعيد متصل، وفى اليوم نفسه، شهدت ولاية كاليفورنيا إطلاق نار فى كنيسة، تسبب حسب البيانات الأولية بمقتل شخص ووقوع عدد من الجرحى.

وقال مكتب شرطة مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا إن إطلاق النار وقع فى كنيسة اليوم الأحد، وتسبب بمقتل شخص ووقوع جرحى أربعة منهم إصاباتهم خطيرة.

وأضاف مكتب شريف المقاطعة على تويتر: "أصيب عدد من الضحايا بطلقات نارية."

وذكرت تقارير أنه تم اعتقال شخص ومصادرة سلاح يشتبه استخدامه فى الحادث.

ولقى عشرة أشخاص حتفهم برصاص مسلح كان يرتدى درعا واقية ويحمل بندقية هجومية فى مدينة بوفالو بولاية نيويورك بعد ظهر يوم السبت، بينما أصيب ثلاثة آخرون، اثنان منهم فى حالة حرجة.

19 مايو

أعلنت السلطات الأمريكية، مصرع شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، فى إطلاق نار بولاية تينيسى.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أطلق مسلح النار خلال حفل تخرج أمام مدرسة ثانوية، حيث كان 450 من خريجى مدرسة ريفرديل الثانوية وعائلاتهم يحتفلون بيوم تخرجهم، بحسب مكتب عمدة مقاطعة روثرفورد.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون، إن إطلاق النار وقع أثناء مغادرة الطلاب وأهاليهم الحفل، مشيرا إلى أنه تم إطلاق النار على الضحيتين بالقرب من ملعب التنس فى الحرم الجامعى.

وقالت السلطات، إنه تم إعلان وفاة أحدهما فى مكان الحادث، بينما نقل الثانى إلى المستشفى فى حالة حرجة ولكنها مستقرة، لافتة إلى أن المشتبه به لا يزال طليقا وينبغى اعتباره مسلحا وخطيرا.

وفى اليوم نفسه، أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة 5 أشخاص فى حادث إطلاق نار بالقرب من حرم جامعة تمبل فى شمال مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وذكرت الشرطة أن 3 من الضحايا فى حالة حرجة، أحدهم رجل يبلغ من العمر 28 سنة أصيب 14 طلقة فى جميع أنحاء جسده، وامرأة تبلغ من العمر 20 سنة بسبع رصاصات، كما أصيب رجل يبلغ عمره 59 سنة بطلق نارى فى صدره.

قال أحد السكان للفرع المحلى بإذاعة "سى بى إس": "إن الضحايا كانوا جميعًا متفرجين أبرياء، ببساطة كانوا فى الخارج يجرون محادثات منفصلة عند حدوث ذلك".

وقال الموقع إنه تم اعتقال شخصين على خلفية الحادث مشيرًا إلى أنه لا توجد معلومات بشأن عدد الطلقات التى تم إطلاقها أو الدافع وراء الحادث.

20 مايو

وقع إطلاق نار أمام مدرسة ثانوية فى ولاية ميتشيجان الأمريكية خلال أحد حفلات التخرج، ما أدى إلى إصابة شخصين، وذلك بعد يوم واحد من حادث مماثل أمام مدرسة ثانوية فى ولاية تينيسى.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، أكدت ميشيل لاجوى يونج، عمدة مقاطعة كينت، خلال مؤتمر صحفى، إصابة صبى يبلغ من العمر 16 عاما، وامرأة تبلغ من العمر 40 عامًا، خارج حفل تخرج لطلاب مدرسة إيست كينوود الثانوية بعد تبادل إطلاق النار بين شخصين فى سيارتين منفصلتين.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه عقب إطلاق النار، انطلقت كلتا السيارتين مبتعدتين وتقوم الشرطة بمطاردتهما. فيما أكدت الشرطة أن حالة الضحيتين مستقرة بعد نقلهما إلى المستشفى، موضحة أن المراهق أصيب فى معصمه فيما أصيبت المرأة فى المعدة.

24 مايو

فى هذا اليوم العصيب على الولايات المتحدة، وقع الهجوم الغادر على أطفال مدرسة تلاميذ مدرسة ابتدائية فى منطقة أوفالدى فى ولاية تكساس بـ الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى سقوط 21 قتيلا بينهم 18 طفلا فى مجزرة بشعة تحدث عنها العالم بأسره مستنكرا.

وقالت إدارة الشرطة الأمريكية، إنه يجب على الأفراد تجنب المنطقة، مشيرة إلى أن المركز المدنى بالمدينة سيستخدم كمركز للم شمل وأن الآباء سيكونون قادرين على اصطحاب أطفالهم من هناك.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى، ارتفاع عدد حوادث إطلاق النار فى الولايات الأمريكية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى تقرير لها.

يوم 30 مايو

قالت سلطات أوكلاهوما، إن شخصا قتل وأصيب 7 فى إطلاق نار وقع فى وقت مبكى، خلال مهرجان فى الهواء الطلق فى شرق الولاية.

وذكر أحد شهود العيان أن الأشخاص فروا مذعورين بحثا عن ساتر من الرصاص.

وقال مكتب تحقيقات ولاية أوكلاهوما فى بيان إن مراهقين من بين المصابين فى فعالية يوم الذكرى بالقرب من بلدة تافت.

وأفاد بأن شهودا ذكروا أن جدالا سبق إطلاق النار بعد منتصف الليل، مضيفا أنه لم يجر إلقاء القبض على أحد.

يوم 2 يونيو

أعلنت الشرطة الأمريكية، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فى حادث إطلاق نار بحرم أحد المستشفيات يوم الأربعاء فى تولسا بولاية أوكلاهوما، ميرة إلى مقتل مطلق النار أيضًا.

وذكر موقع "CNN" الأمريكى نقلا عما ورد فى منشور سابق على "فيسبوك" من قسم شرطة تولسا فى أوكلاهوما أن السلطات استجابت لمكالمة بشأن رجل كان مسلحًا ببندقية فى مبنى ناتالى الطبى، وهو مبنى مكاتب الأطباء فى حرم مستشفى سانت فرانسيس".

حوادث إطلاق النار فى امريكا

وقالت الشرطة فى المنشور "فى هذه المرحلة يمكننا تأكيد مقتل مطلق النار" رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان إطلاق النار من تلقاء نفسه، وأضافت النشرة ان "الضباط يمرون حاليا بكل غرفة فى المبنى بحثا عن تهديدات إضافية".

وأوضح ريتشارد مولنبرج، أحد المسؤولين بالشرطة الأمريكية فى المنطقة، يوم الأربعاء، أن الشرطة كانت تقوم بإخلاء المبنى وإجلاء الضحايا مساء الأربعاء، واصفا المشهد بأنه "كارثى" فى الوقت الحالى.

يوم 3 يونيو

أفادت السلطات المحلية بأن رجلا قتل سيدتين مساء الخميس الماضى، قرب كنيسة فى مدينة أميس بولاية أيوا الأمريكية قبل أن ينتحر.

وقال نيكولاس لينى المسؤول فى مكتب رئيس شرطة مقاطعة ستورى إن الرجل قتل المرأتين خارج كنيسة كورنرستون، وهى كنيسة عملاقة فى ضواحى أميس، مضيفا أن المحققين لم يعرفوا أعمار القتلى بعد.

وأشار لينى إلى أن مطلق النار انتحر على ما يبدو، لكن التحقيق فى ملابسات وفاته لا يزال مستمرا.

ولم يحدد مكتب الشرطة هوية القتلى ولم يذكر تفاصيل حول سبب إطلاق النار.

أمس الأحد 5 يونيو

أعلنت السلطات الأمريكية، فى وقت سابق من الأمس، مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين فى حادث إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن "إطلاق النار وقع عندما فتح مسلح النار على حشد من المحتفلين خارج الحانات فى مدينة فيلادلفيا التابعة لولاية بنسلفانيا الأمريكية، الأمر الذى أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 13 آخرين".

اطلاق النار في امريكا 2022

وعلى صعيد متصل، رصدت كاميرات مراقبة، طفلا مسلحا يبلغ من العمر 12 عاماً، أثناء محاولاته سرقة محطة وقود فى ولاية ميشيجان ويطلق النار، حسبما أفاد موقع "نيوز ستيدى" الأمريكى.

وتظهر اللقطات الصبى وهو ينتظر بهدوء فى المحطة فى بلدة هارتفورد، ويضع يده فى حقيبة، وعندما وصل الصبى إلى مقدمة الصف أخرج مسدسًا من حقيبته السوداء وطلب المال.

وقال الصبى لعاملة المحطة بهدوء: ضعى المال فى الحقيبة!، عندها سألته الموظفة: هل أنت جاد؟. وليثبت أن الأمر جاد، أطلق الصبى النار باتجاه السقف.

وعلى الفور، سحبت المرأة كيساً من المال من الخزنة وسلّمته للصبى، وطلبت منه الخروج. بعدها، خرج من المكان بهدوء وكأن شيئاً لم يحدث... وتمكّنت الشرطة من إلقاء القبض على الصبى بعد وقت قصير.