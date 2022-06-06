أوكرانيا بصدد حظر استخدام الألعاب النارية والمفرقعات

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية: "أؤيد القلق بشأن زيادة مخاطر استخدام الألعاب النارية فى الحياة اليومية وأعتقد أن استخدامها أثناء فترة الأحكام العرفية ينبغى تنظيمه بوضوح على المستوى التشريعي، لأن الإنتاج والتخزين والنقل والتجارة بمنتجات الألعاب النارية غير خاضعة للترخيص فى الوقت الحاضر، ولكن ليس هناك قانون واضح حول استخدامها وبيعها".

وأشار إلى أنه قام بإرسل طلب إلى مجلس الوزراء من أجل النظر فى المسألة وفق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة.