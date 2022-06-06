نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في موقع اجير وظائف الحج 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في موقع اجير وظائف الحج 1443 من أبرز ما يبحث عنه الكثيرين سواء المواطنين والمقيمين في المملكة. للعمل أثناء موسم الحج في الشركات المسموح لها بالعمل. تعتبر بوابة أجير من أبرز المنصات الإلكترونية والتي تسمح لهم بالتقديم على الوظائف المعروضة بسهولة ويسر وسوف نتعرف بالسطور المُقبلة عن طريقة التسجيل في أجير وظائف الحج المؤقتة.

أجير وظائف الحج المؤقتة

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة عن خدمة العمل المؤقت خلال موسم الحج 1443. والتقديم من خلال بوابة أجير الرقمية هي عبارة عن سوق إلكتروني لعرض وطلب الوظائف المتاحة في موسم الحج.

تصاريح #أجير تعمل كوثائق رسمية قانونية تصرّح للعامل بالعمل في منشأتك بحسب أنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووفقاً للشروط والأحكام المحددة.

لمعرفة المزيد:https://t.co/sJJ7YACvGa pic.twitter.com/ydTOr6PgOO — أجير (@AjeerSA) تصاريح #أجير تعمل كوثائق رسمية قانونية تصرّح للعامل بالعمل في منشأتك بحسب أنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووفقاً للشروط والأحكام المحددة.

لمعرفة المزيد:https://t.co/sJJ7YACvGa pic.twitter.com/ydTOr6PgOO — أجير (@AjeerSA) May 29, 2022

التسجيل في موقع اجير وظائف الحج 1443

الدخول مباشرة على موقع أجير .

النقر على أيقونة تسجيل الدخول للأفراد.

ثم كتابة رقم الهوية الوطنية.

ثم إدخال كلمة المرور، والنقر على أيقونة الدخول.

ومن ثم النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية، واختيار أيقونة تسجيل دخول المنشآت.

قم بتحديد الوظيفة المراد الالتحاق بها بعقد العمل المؤقت.

وفي حالة استيفاء كل الشروط بالمتقدم يتم إبلاغك من خلال رسالة نصية على هاتفك.

شروط التسجيل في أجير وظائف الحج المؤقتة

الخبرة في الوظيفة المطلوبة.

يكون الشخص محصن جرعة أولى أو محصن جرعتين أو محصن متعافي.

أن يكون مقيم في المملكة.

وجود تصريح العمل الإلكتروني.

خلو المتقدم من الأمراض المزمنة والأمراض المعدية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتيح فرصة العمل في موسم الحج عبر أجير.https://t.co/o7yuwIkBcd#واس_عام pic.twitter.com/TVmgRF4whz — واس العام (@SPAregions) وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتيح فرصة العمل في موسم الحج عبر أجير.https://t.co/o7yuwIkBcd#واس_عام pic.twitter.com/TVmgRF4whz — واس العام (@SPAregions) June 4, 2022

كم مدة صلاحية تصريح العمل في موسم الحج

مدة صلاحية تصريح العمل عبر أجير في موسم الحج 1443 لمدة 3 شهور. ويبدأ العقد مع بدء موسم الحج وينتهي مع انتهاء موسم الحج. ويحصل العاملين في ذلك البرنامج على مرتبات مجزية، وتمتعهم بالحقوق العمالية الكاملة التي ينص عليها القانون المعمول به في المملكة الخاصة بقانون العمل المؤقت.

رقم أجير

يمكن التواصل مع القائمين على برنامج أجير موسم الحج 1443 التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال رقم الهاتف 920002866 أو من خلال التواصل على صفحة البرنامج الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول التسجيل في موقع اجير وظائف الحج 1443. وقدمنا شروط التقديم في وظائف أجير وأرقام التواصل مع أجير، وكل تفاصيل البرنامج.