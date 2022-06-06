نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “محافظة الديوانية” نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الأول الرابط الرسمي results Drive في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتائج السادس الابتدائي 2022 الديوانية، والتي تم الإعلان عنها في الساعات القليلة الماضية، وقد ظهرت النتيجة في خلال الدقائق القليلة الماضية ومتاحة بالفعل للاستخراج الإلكتروني، وسنتابع معكم في هذا المقال كيف يقوم الطالب أو السيد أو السيدة أولياء الأمور بالدخول والحصول على النتائج، مع العلم أن هناك نسب مكملين وراسبين ليست بالقليلة للأسف، وسنتابع معكم نسب النجاح في الأسطر القادمة، فتابعوا معنا كافة التفاصيل لتتعرفوا على نتائج السادس الابتدائي 2022 القادسية.

نتائج السادس ابتدائي 2022 الديوانية

وتعتبر محافظة الديوانية أو القادسية من المحافظات التي انتظرنا نتائجها من ضمن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2021 – 2022، ولكن تم الإعلان عنها من قبل مديرية تربية القادسية في خلال يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022.

نسب النجاح بمحافظة الديوانية

وقد ظهرت بالفعل منذ قليل كشوف النتائج في المحافظة، وقد أعلنت المديرية عن نسب النجاح في المحافظة، والتي بلغت 68 بالمئة، وهي نسبة تعني أن هناك عدد ليس بالقليل من الطلاب المكملين والراسبين للأسف.

وقد نشرت وزارة التربية 5 كشوف لمناطق محافظة القادسية، وكل كشف يبلغ حوالي ال800 صفحة، وهذا في ال5 إدارات أساسية بالمحافظة وهي:

أطراف الديوانية.

الحمزة.

الديوانية.

الشامية.

عفك.

رابط نتائج السادس ابتدائي 2022 القادسية

ويمكنك استخراج النتيجة في حالة اذا كنت لديك معلومات كافية عن استخدام الحاسب الآلي عبر اتباع الخطوات التالي، وفي حالة لم تكن تستطيع فلا تقلق، فسنوفر لك البديل في الأسطر القادمة:

اذهب إلى الموقع الخاص بالوزارة عبر اللينك Epedu.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة رمز التحقق في حالة اذا تم طلبه منك.

ثم ستنتقل إلى يمين الصفحة ستجد القائمة الرئيسية.

اضغط على اخبار الوزارة.

ثم في القائمة التي ستظهر اختر اخبار وزارة التربية.

وبعدها اضغط على خبر تربية الديوانية (الدور الاول).

اضغط على الرابط الموجود بالصفحة، ثم اضغط على كشف المنطقة.

ابحث عن رقم الطالب الامتحاني لتجد النتيجة.

بديل استخراج النتيجة

وفي حالة لم تستطع استخراج النتيجة، فلا داعي للقلق عزيزي الطالب، وهذا ما سيمكنك عمله عن طريق اتباع هذه الخطوات:

اكتب اسمك واسم المدرسة في خانة التعليقات.

يجب أن يكون اسمك ثلاثي.

ادخل اسم المدرسة الصحيح.

اكتب اسم المنطقة.

ثم انتظر حتى نجاوب عليك بنتيجتك.

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