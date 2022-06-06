نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل حجاج الداخل وأسعار الباقات وتكلفة الحج 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الحج والعمرة باستقبال طلبات تسجيل حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني لحج الداخل، وأعلنت الوزارة عن شروط التقديم على تلك الخدمة و كم تكلفة الحج 1443 وأسعار الباقات الثلاثة التي تم اعتمادها، وقدن الوزارة دليل لتسهيل الإجراءات على من يرغب من المواطنين أو المقيمين التقديم بطلبه أداء الفريضة خلال الفترة الزمنية المخصصة لهذا الأمر، مع ضرورة الالتزام بما تم إقراره من شروط التقديم للحج من داخل المملكة والالتزامات التي سيتم مراعاتها للحفاظ على السلامة والصحة.

مواعيد تسجيل حجاج الداخل 1443

بدء تقديم طلبات التسجيل في حج الداخل 1443 بالمملكة العربية السعودية من يوم 3 يونيو 2022، ويستمر قبول الطلبات حتى يوم 11 يونيو 2022 ويجب الإطلاع على الدليل الإرشادي الذي يبين خطوات التسجيل في المسار الإلكترونية لحجاج الداخل، حيث تم التأكيد على أنه لا يوجد مميزات إضافية لأسبقية التسجيل، ومن أهم الشروط أن يكون المتقدم مواطن أو مقيم في المملكة بموجب إقامة نظامية، وستكون أولوية القبول كما سنوضح لمن لم يسبق لهم أداء فريصة الحج من قبل خلال السنوات الماضية.

طريقة التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

استعرضت وزارة الحج والعمر طريقة التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443، والتعليمات التي يجب أن تراعى عند تحرير الطلب، وأسعار باقات الحج التي تم اعتمادها، وكيف سيتم إجراءا القرعة العشوائية لاختيار من سيوفقون لأداء الفريضة، وطريقة سداد المصاريف وفق تكلفة الحج على حسب الخطة التي سيقوم الحاج بتحديدها واختيارها عبر المسار الإلكتروني، وكيف سيتم استرداد المبالغ المالية في حالة عدم القبول.

الدخول على خدمة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

الإطلاع على الدليل الإرشادي لحج الداخل 1443.

الالتزام بالمعايير والشروط التي تم تحديدها

يجب تقديم الطلب خلال الفترة الزمنية المخصصة لقبل طلبات تسجيل حجاج الداخل 1443.

اختيار خدمة الحج.

اختيار خدمة تسجيل أو تعديل رغبة الحج.

تسجيل بيانات المتقدم الرئيسي مع إمكانية إضافة مرافقين بنفس الطلب.

استعراض أسعار باقات الحج والباقات المتاح التقديم عليها.

تحديد النطاق والأسعار.

اختيار الخدمات الإضافية مثل الأضاحي ويمكن تخطى تلك الخطوة.

استعراض تفاصيل الطلب وتأكيد التسجيل.

شروط حج الداخل 1443