الخارجية الأمريكية: على بوتين إنهاء حصار موانئ أوكرانيا لتسهيل تصدير المنتج

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس – فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء الأحد – إنه لم يتم فرض عقوبات على الأغذية أو الأسمدة أو الأدوية الواردة من روسيا.
وأضاف المتحدث أن "ما يتم تداوله حول فرض عقوبات على الأغذية والأسمدة هو مجرد دعاية روسية تهدف إلى إبعاد المسؤولية عن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين".
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