مجلس الاتحاد الروسى ينتقد إغلاق دول أوروبية أجواءها أمام طائرة لافروف

جدة - نرمين السيد - انتقد رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسى، جريجورى كاراسين، رفض بعض الدول الأوروبية السماح لطائرة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف عبور أجوائها إلى صربيا، واصفًا هذا الأمر بأنه مؤشر على "عقدة نقص سياسى".





وقال كاراسين – فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم الأحد – إن رفض بلغاريا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية السماح لطائرة لافروف بالعبور إلى صربيا يثير الكثير من المشاعر، أحدها أن الاتحاد الأوروبى يعتقد أن الحصار المادى للتواصل بين الممثلين الروس والشركاء الأجانب سيعزز إجماع الموقف الأوروبى تجاه روسيا. كانت بلغاريا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود قد أغلقت مجالها الجوى أمام طائرة لافروف المتوجهة إلى صربيا. وأكدت السفيرة الروسية فى صوفيا، إليونورا ميتروفانوفا، أن بلغاريا رفضت توفير ممر جوى لطائرة لافروف.

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