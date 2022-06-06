باكستان: مقتل 7 إرهابيين فى عمليتين استخباراتيتين

جدة - نرمين السيد - وذكرت مديرية العلاقات العامة للخدمات الداخلية الباكستانية (الجناح الإعلامى للجيش) -فى بيان نقلته صحيفة "دون" الباكستانية- أن قوات الأمن قتلت سبعة إرهابيين، فى عمليتين استخباراتيتين فى مدينة بانو ومنطقة وزيرستان الشمالية. وأشارت المديرية إلى أن القوات الأمنية نفذت هجماتها، عقب تلقيها تقارير عن وجود إرهابيين فى المنطقة. وأوضحت المديرية أن خمسة مسلحين قتلوا فى غارة على مخبأ بمنطقة جانى خيل بمدينة بانو شمال وزيرستان، كما قتل مسلحان آخران فى تبادل لإطلاق النار فى منطقة قبلية فى شمال وزيرستان. وأضافت أن القوات عثرت على أسلحة وذخائر مع الإرهابيين القتلى. وأكدت المديرية أن الإرهابيين الذين قُتلوا خلال العمليات شاركوا بنشاط فى أنشطة إرهابية ضد قوات الأمن. وبحسب بيان الجيش الباكستانى، أعرب سكان المنطقة عن تقديرهم للعمليات، وأعربوا عن دعمهم الكامل للقضاء على خطر الإرهاب فى المنطقة.

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