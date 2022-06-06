العالم اليوم - استئناف محادثات اليمن في عمّان حول إعادة فتح الطرق في تعز

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 يونيو 2022 12:21 صباحاً - بدأت مساء الأحد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في العاصمة الأردنية عمّان برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بشأن إعادة فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى.

في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا رفضها الإجراءات الأحادية لميليشيا الحوثي بشأن فتح طرق ومنافذ فرعية لمدينة تعز التي تفرض عليها المليشيا حصارا خانقا منذ سبع سنوات.

ودعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك ميليشيا الحوثي إلى فتح الطرقات والمعابر في تعز "بشكل عاجل دون شرط أو مماطلة أو تسويف".

وفي وقت سابق، قال رئيس الفريق الحكومي المفاوض، عبدالكريم شيبان في بيان رسمي "تفاجأنا بحديث وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي حول الذهاب في إجراء أحادي لفتح طريق ترابي مجهول، في محاولة مكشوفة لإحباط جهود الأمم المتحدة والالتفاف على المشاورات الجارية".

واتهم المسؤول الحكومي الميليشيا المتحالفة مع إيران بالتهرب من الالتزامات التي تنص عليها الهدنة، داعيا مبعوث الأمم المتحدة إلى الضغط عليها "لوقف هذه المهازل واحترام النقاشات الجارية برعاية المنظمة الدولية".

كانت وكالة الأنباء التي يديرها الحوثي بصنعاء قد زعمت مساء السبت إن الميليشيا في تعز باشرت في رفع الحواجز الترابية عند الضواحي الشمالية لمدينة تعز تمهيدا لفتح طريق بطول 12 كيلومترا.