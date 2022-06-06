نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر انتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان للمرة السابعة على التوالي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 يونيو 2022 12:08 صباحاً - دوت الخليج :- انتخب البرلمان اللبناني بالأغلبية نبيه بري رئيسا له، خلال جلسة الثلاثاء، ليتولى المنصب الذي يشغله منذ عام 1992 للمرة السابعة على التوالي.

وحصل بري على 65 صوتا من أصل 128، في حين سجلت 23 ورقة بيضاء وألغيت 40 أخرى، فيما كان رئيس البرلمان المرشح الوحيد.

وانتخب نواب حزب "القوات اللبنانية" بورقة تحمل عنوان الكتلة "الجمهورية القوية" خلافاً لقرارها السابق الانتخاب بورقة بيضاء.

ومن أبرز الأحزاب التي أعلنت عدم التصويت لبري لرئاسة مجلس النواب "القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع، و"الكتائب اللبنانية" بزعامة النائب سامي الجميل، وعدد من النواب المستقلين المعارضين لـ"حزب الله" وحلفائه، و"التيار الوطني الحر" بزعامة النائب جبران باسيل، الذي لوَّح بأنه لن يصوّت لبري، مع العلم أن عدداً من نواب تكتله من غير الحزبيين سيمنحون أصواتهم لبري في خطوة وضعت في إطار التسوية بين باسيل وبري، لتجيير وتبادل الأصوات على موقعي الرئيس ونائبه ، وفق "عربي21".

وبحسب اتفاق الطائف المبرم في 1990 الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد، فإن البرلمان اللبناني يضم 128 عضوا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، يتوزعون على المذاهب وفق الآتي: للموارنة 34 نائبا، للسنة 27 نائبا، للشيعة 27 نائبا، للروم الأرثوذكس 14 نائبا، للروم الكاثوليك 8 نواب، للدروز 8 نواب، للأرمن الأرثوذكس 5 نواب، وللعلويين نائبان، ونائب واحد لكل من الأرمن الكاثوليك والإنجيل والأقليات.