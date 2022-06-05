نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حالًا ظهرت” نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني 2022 برقم الجلوس عبر مديرية التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة سادت حالة من القلق بين الطلاب والطالبات في الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، في إنتظار إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 من العام الدراسي الثاني بعد إنتهاء الطلاب من أداء امتحانات نهاية العام منذ ما يقرب من أسبوعين والتي استمرت لمدة أسبوع وحيث أقيمت الإمتحانات وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية المشددة وتأمين قوات الشرطة للجان من الخارج، وخلال السطور التالية نستعرض معكم موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة البحيرة 2022 وخطوات الحصول على نتيجة 3 اعدادي الترم الثاني برقم الجلوس البحيرة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني البحيرة

ذكرت مصادر مطلعة في تعليم البحيرة، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022، إنه من المقرر إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة البحيرة، مساء اليوم فور اعتماد اللواء هشام عبد الغني آمنة، محافظ الإقليم نتيجة مرحلة إتمام التعليم الأساسي فور العرض عليه من يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

نتيجة 3 اعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني 2022

وأدى الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي يوم السبت 14 مايو الماضي واستمرت حتى يوم الخميس 19 مايو 2022، وبلغ عدد الطلاب نحو ١٢١ ألف و٤٨٧ طالبًا وطالبة، والذين أدوا الامتحانات في عدد ٦٥١ لجنة موزعة على ١٨ إدارة تعليمية.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة

ونستعرض معكم خطوات معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2022 الترم الثاني، التي من المقرر أن يقوم اللواء هشام عبد الغني آمنة، باعتمادها مساء اليوم الأحد فور العرض عليه بمكتبه بالديوان العام من وكيل وزارة التربية والتعليم يوسف الديب، وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة 3 اعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني وهي كالتالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

أولًا: الدخول علي رابط موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

ثانيًا: ثم عليك إختيار ” نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 محافظة البحيرة”.

ثالثًا: ثم النقر على كلمة دخول استعلام نتيجة 3 اعدادي 2022 الترم الثاني.

رابعًا: ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

خامسًا: ثم النقر علي كلمة بحث أو استفسار.

ٱعتمد منذ قليل، اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للعام الدراسى ٢٠٢١- ٢٠٢٢ بنسبة نجاح ٧٢ ٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان ١١٥٨٧٨ طالب وطالبة حضر منهم ١١٤١٤٣ طالب نجح منهم ٨١٧٠٣ طالب .

وكما اعتمد محافظ البحيرة، اليوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية و بلغ إجمالي عدد المتقدمين لها ٤٦٧٠ طالب وطالبة حضر منهم ٤٦٦٣ نجح منهم ٣٦٦٢ بنسبة نجاح ٧٩% ، وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ٧٥ ٪ حيث بلغ اجمالى عدد الطلاب المتقدمين ٤ طلاب حضر منهم ٤ طلاب ونجح ٣ طلاب ونتابع معكم لحظة بلحظة أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات.

وفى ذات السياق اعتمد المحافظ، نتيجة اعدادية تلمذة صناعية حيث بلغ اجمالى عدد المتقدمين ١٢٠ طالب وحضر منهم ١١٨ ونجح منهم ١١٨ بنسبة نجاح ١٠٠% ، وكذا الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع حيث بلغ عدد المتقدمين ٣٣ طالب و حضر منهم ٣٣ طالب ونجح منهم ٣١ بنسبة ٩٤%.

يواصل الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة، البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة البحيرة والتي ظهرت خلال الساعات الماضية عقب اعتمادها رسميًا من اللواء هشام عبد الغني آمنة، محافظ الأقليم، فور العرض عليه من يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث بلغت نسبة النجاح نحو 72 % وإعلان أسماء الطلاب الأوائل علي مستوي المحافظة.

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