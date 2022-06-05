نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الطلب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن الطلب، حيث يستعلم عدد كبير من الأشخاص والطلاب حول مُدْي إمكانية القبول بأحد التخصصات التي يتم التقديم بها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث تقوم الجامعة بتقديم عدد كبير من المجالات التعليمية الجامعية التي يسعى الكثير من الخريجين من دارسة الثانوية العامة بالمملكة العربية السُّعُودية من أجل الالتحاق بها، فتعد الجامعة من الجامعات العريقة والهامة داخل الأراضي السُّعُودية، وتقوم الجامعة بتقديم عدد هائل من الخِدْمَات الإلكترونية التي يستعلم عنها الكثير ومنها خدمة الاستعلام عن الطلب بمنصة الجامعة الإلكترونية، وعبر موقعنا سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن الطلب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
الاستعلام عن الطلب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
وفرت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عدد هام من الخِدْمَات الإلكترونية لجميع الطلاب والطالبات، ومنها الاستعلام عن الطلب حيث يستطيع الجميع الاستعلام عن هذه الخدمة في الجامعة الإسلامية بواسطة هذه الخطوات الآتية:
- الدخول قاصدًا إلى رابط الاستعلام عن الخدمة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
- النقر علي تبويب اللغة ومنها يتم تحديد خِيار اللغة العربية.
- النقر على تبويب (الاستعلام عن الطلب).
- تطلب المنصة إدراج رَقَم الطلب في المكان المخصص لذلك الموضح لكل طالب من قبل خلال التسجيل أول مرة.
- النقر على استعلام.
- بعدها سوف تقوم المنصة بإظهار حالة الطلب المقدم وعرض جميع المعلومات والبيانات التي يبحث عنها كل طالب وتوضيح حالة القبول والتسجيل في المنحة.
تسجيل دخول طالب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
يستطيع جميع الطلاب في المملكة العربية السُّعُودية والمنضمين للجامعة، أن يقوموا بتسجيل دخول الجامعة إلكترونيا عبر منصة الجامعة بهذه الخطوات:
- يجب الدخول إلي رابط دخول الطلاب التالي: تسجيل دخول.
- يجب أن يتم إدخال اسم المستخدم في المكان الخاص بذلك.
- إدخال كلمة المرور الخاصة بكل طالب في المكان المحدد لذلك.
- إدراج رمز التحقق المرئي كما هو موضح في الصورة.
- ثم النقر علي (تسجيل دخول) منصة الجامعة.
- وتوفر منصة الجامعة إمكانية الدخول لجميع الطلاب إلكترونيا بواسطة بوابة نفاذ من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلة في خدمة النفاذ الوطني الموحد، ويتم ذلك إلكترونيا بشكل سريع في أي وقت.
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