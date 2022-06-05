نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل رياض الأطفال ١٤٤٤ شروط الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور 1444هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل رياض الأطفال ١٤٤٤ يبحث الكثير من أولياء أمور الأطفال عن طرق وخطوات وموعد نظام نور تسجيل رياض الأطفال لعام 1444هـ والشروط والأوراق المطلوبة لإتمام عملية التسجيل، حيث يعد نظام نور الإلكتروني أحد أنظمة التعليم في المملكة العربية السعودية وتم الإقبال الشديد عليه خاصة في فترة انتشار عدوى فيروس كورونا، وكان هذا النظام من أكثر الأنظمة الناجحة في تسجيل الطلاب للمدارس الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال إلكترونيًا بدلًا من الذهاب إلى المدرسة.

نظام نور وخدماته

قامت السعودية بانشاء نظام نور وذلك لمساعدة الأهالي وتقديم كثير من الخدمات عن طريق هذا النظام.

يقدم نظام نور خدمة لأبناء السعوديين وغير السعوديين للحكومة وغيرها .

يمكن هذا النظام متابعة مستوى أبنائك.

يقدم خدمة التسجيل لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

يمكنك من مراجعة الدروس مع المعلمين بكل سهوله

ومعرفة نتيجة كل مرحلة.

أعلنت وزارة التعليم السعودية أن النظام فعال للتسجيل دون أي مشاكل.

خطوات نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1444هـ

كي تتمكن من تسجيل طفلك في مرحلة رياض الأطفال للعام المقبل 1444هـ يجب أن تقوم باتباع بعض الخطوات الأساسية لإتمام مرحلة التسجيل والخطوات هي كالآتي:-

قم بالدخول أولًا على رابط موقع نظام نور الإلكتروني الرسمي والرابط متوفر على مؤشر البحث جوجل.

حيث يمكنك كتابة اسم الموقع فقط وستجد الرابط.

بعد ذلك يجب تسجيل دخولك على موقع منصة نظام نور وذلك في حالة أنه لديك حساب مسبق على الموقع أما في حالة أنه ليس لديك فيمكنك التسجيل لحساب جديد.

وبعد إتمام عملية دخولك على الموقع قم بالنقر على أيقونة “تسجيل طالب جديد” من الصفحة الرئيسية لموقع نظام نور.

ثم بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك والخاصة بطفلك من اسمه وعمره وكل ما يخصه كما سيتم تحديد المدرسة التي ترغب في تسجيل طفلك فيها.

وأخيرًا وبعد أن تقوم بكتابة كل البيانات وتتأكد من صحة ما قمت بكتابته وإدخاله يمكنك الضغط على أيقونة “تأكيد الطلب”.

شروط الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور 1444هـ

يتم تسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال وفقًا لثلاثة مستويات من الأعمار وتتمثل المستويات في كل مما يلي:-

بالنسبة إلى المستوى الأول من تاريخ 3 من شهر 2 عام 1440هـ ومتاح التسجيل.

حتى عمر الأطفال بتاريخ 2 شهر 2 عام 1441هـ وذلك خاص بالأطفال المسجلة في رياض الأطفال العالمية الأهلية.

ويبدأ المستوى الثاني من تاريخ 3-5 عا 1438هـ ويستمر حتى تاريخ 2-2 عام 1440هـ.

وأخيرًا المستوى الثالث يبدأ فيه التسجيل من سن الأطفال بتاريخ 3-2 عام 1438هـ حتى سن 2-5 لعام 1439هـ.

نظام نور قد اثبت فاعليته بعد ظهور فيروس كورونا لذلك يتسارع الأهالي في التقديم والالتحاق بنظام نور.

للعلم ان نظام نور الأولوية للمستوى الثالث من عمر خمس سنوات لست سنوات وأن المستوى الثاني أقل من خمس سنوات في قائمة الانتظار والاولى للأكبر.

كذلك لابد أن ننبه أن نظام نور قد قرر زيادة العمر ثلاث شهور لمنح أكبر عدد من الالتحاق بنظام نور.