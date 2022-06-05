نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استعلم دلوقتي” نتيجة ثالثة إعدادي بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم كل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة “استعلم دلوقتي” نتيجة ثالثة إعدادي بالاسم ورقم الجلوس بالرغم من كثرة المواضيع بشأن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2022م ولكن لم يتم الكشف حتى الآن عن النتيجة في بعض المحافظات ولكن سيتم الكشف عن النتيجة بعد أيام قليلة في محافظات معينة وأهمها محافظة الجيزة لأن الطلاب أنهوا اختباراتهم قبل المحافظات الأخرى بأسبوع كامل، ولكن تستغرق عملية تصحيح الاختبارات ورصدها في هذه المرحلة بعض الوقت ولأنها مرحلة فاصلة في حياة الطلاب لأنها تفصل بين مرحلتين دراسيتين.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2022م

قام وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي بالتأكيد على أن النتيجة سيتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة الإلكتروني تحت مسمى “منصة نتيجة الشهادة الإعدادية” ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة عبر اتباع الخطوات التالية:-

قم بالنقر على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية والذي يمكنك الحصول عليه من خلال مؤشر البحث “جوجل”.

بعد ذلك قم بالنقر على موقع “بوابة التعليم الأساسي” ومنها اختر أيقونة “الخدمات الإلكترونية” وبعدها انقر على خانة “ نتائج الطلاب “.

“. حدد “الصف الثالث الإعدادي” ثم “الفصل الدراسي الثاني” للعام الدراسي 2021م – 2022م وبعد ذلك يطلب منك الموقع كتابة رقم جلوس الطالب واسمه كاملًا.

وأخيرًا قم بالنقر على أيقونة “عرض النتائج” وبعد عدة ثواني سيتم عرض صفحة بها كل البيانات والمعلومات بشأن النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022م

ولأن محافظة الجيزة انتهت اختبارات الشهادة الإعدادية يوم التاسع عشر من مايو وظهرت نتائجها قبل المحافظات الأخرى وأكد اللواء أحمد راشد أن نسبة نجاح الطلاب 82.6% حيث أنه تقدم للاختبارات عدد حوالي 183881 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد الطلاب الأوائل حوالي 91 طالب وطالبة، وتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالنسبة للطلاب المكفوفين وكانت نسبة نجاحهم حوالي 92.86%، بينما وصلت نسبة نجاح ضعاف السمع إلى 90% وكذلك الصم أما طلاب القسم المهني وصلت نسبة نجاحهم إلى 90.86% وسيتم الكشف عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية أو من خلال موقع مديرية التربية والتعليم في الجيزة أو موقع نتائج التعليم الأساسي فالنتيجة ستكون متوفرة على كل ذلك.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية

أعلن وزير التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الإعدادية مرتفعة عن الأعوام السابقة وأشاد لنجاح المنظومة التعليمية.

أعلن كذلك الدكتور طارق شوقي أن ذلك يرجع لانتظام العملية التعليمية وتحدي فيروس كورونا.

أشار كذلك أن نسب النجاح مختلفة في المحافظات بنسبة نجاح الجيزة 6 .82 %، ونسبة نجاح المنوفية 77.04٪، أما محافظة دمياط ٧٩.٣٨٪.، ومطروح نسبة نجاح 77.3%، وأسوان نسبة النجاح النهائية 73،3 %،

أما بنى سويف بنجاح 73.91 % ، وفي الإسماعيلية نسبة نجاح ٧٦.٤٪، وفي الوادي الجديد بلغت 96%.

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