here الان معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية برقمك الامتحاني

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عمر شويل - جدة الان معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 يبحث الكثيرون من الطلاب الذين تقدموا للقبول الموازي عن النتائج لهذا العام 2022، حيث يريد جميع الطلاب وأولياء الأمور التأكد من أن الكلية التي تم التقديم لها، تم قبول الطالب بها عن طريق وزارة التعليم والبحث العلمي بالعراق، وتحدد نتيجة القبول الموازي مستقبل الطالب حيث تحدد إمكانية دخوله الكلية التي يريدها ولم يحصل على النسبة المئوية الخاصة بها، وأعلنت الوزارة أن طريقة الحصول على نتيجة القبول يكون عن طريق الإنترنت دون الحاجة للانتقال إلى الجامعة أو المؤسسات التعليمية، وفي هذا المقال نسرد لحضراتكم بعض التفاصيل عن القبول الموازي بالعراق، وطريقة الاستعلام عن نتيجته عبر الإنترنت.

الان معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021

القبول الموازي هو برنامج تعليمي تابع لوزارة التعليم العالي بالعراق، يهتم البرنامج بالطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على الدرجات التي يحتاجونها لدخول كلية معينة يريدها الطالب، ومن خلال البرنامج يمكن لهذا الطالب الالتحاق بالكلية التي يريدها رغم عدم حصوله على الدرجات الكافية، ولكن هناك بعض الشروط الواجب توافرها للاستفادة من البرنامج وهي:

يجب أن يحصل الطالب على 3 درجات أكثر من النجاح، لدخول الكليات الطبية.

أن يحصل على 4 درجات أكثر من النجاح، لكليات الهندسة.

أن يحصل على 5 درجات أكثر من النجاح، لكليات العلوم.

أما عن باقي الكليات يجب أن يتخطى الطالب درجة النجاح بـ 6 درجات.

خطوات التحقق من نتيجة القبول الموازي بالعراق

يسعى الكثير من الطلاب للالتحاق بكليات ومعاهد معينة ولكن لم يحالفهم الحظ بسبب ضعف المجموع ولكن أتاحت الوزارة ما يسمي بالقبول الموازي والذي أتاح الفرصة أمام الطلاب للالتحاق بالكليات والمعاهد بأقل من الحد الأدنى للقوب ولكن بشروط تم ذكرها في الفقرة السابقة. ووفرت وزارة التعليم العالي بالعراق، وسيلة إلكترونية للتحقق من نتيجة برنامج القبول الموازي بالعراق، عن طريق الإنترنت، عبر بعض الخطوات البسيطة وهي: