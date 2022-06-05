بلينكن: نعمل على تعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسى وننسق لمحاسبة روسيا

وأضاف "بلينكن" فى بيان صحفى أورده الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية، "ملتزمون بالحرية والأمن الجماعى وحقوق الإنسان كما إننا نعمل معا للدفاع ضد التهديدات التى تتعرض لها الديمقراطية ومعالجة أزمة المناخ والتحديات العالمية الأخرى والاستجابة لإجراءات الأنظمة التى تسعى إلى قمع الحريات الأساسية وتقويض القواعد الدولية".
وهنأ "بلينكن" فى البيان الدنمارك بالذكرى السنوية للاحتفال بتوقيع دستور للبلاد، وقال: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب الدنمارك بمناسبة احتفالكم بيوم الدستور".
وأكد وزير الخارجية الأمريكى أن الدنمارك صديق وحليف مقرب للولايات المتحدة حيث أن العلاقات بين البلدين تمتد على مدى قرنين من التعاون الوثيق المتأصل من القيم الديمقراطية المشتركة.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكى عن تطلع بلاده لتنمية الشراكة مع مملكة الدنمارك بما فى ذلك جرينلاند وجزر فارو بالإضافة لتعزيز العلاقات الشعبية النابضة بالحياة فى السنوات القادمة.
الجدير بالذكر أن يوم عيد الاستقلال فى الدنمارك المعروف محليا باسم يوم الدستور والذى يوافق 5 يونيو يطلق عليه يوم الدستور لأنه يحتفل بالذكرى السنوية لتوقيع دستور المقاطعة لعام 1849 مما يجعل الدنمارك ملكية دستورية والدستور المعدل لعام 1953 الذى تم توقيعه فى نفس اليوم.
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