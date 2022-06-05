تسجيل 77 حالة جدرى القرود فى كندا

جدة - نرمين السيد - سجلت كندا 77 حالة لجدرى القرود، الذى تم اكتشافه فى البلاد لأول مرة يوم 20 مايو الماضى فى مقاطعة كيبيك، حيث تم رصد 71 من هذه الحالات فى كيبيك وخمسة فى أونتاريو وواحدة فى مقاطعة ألبرتا.





وقال الدكتور هوارد نجو ، نائب الرئيس الإدارى لوكالة الصحة العامة الفيدرالية الكندية، إن اكتشاف 77 حالة لجدرى القرود يعتبر أمرا مقلقا، مضيفا أن الحالات ستنتشر فى العائلات وتطال النساء الحوامل أو الأطفال الصغار.

وأوضح نجو أيضا أن الانتشار "لا يقتصر على أى مجموعة أو مكان معين" وبالتالى يمكن أن يؤثر على "أى شخص، بغض النظر عن الهوية الجنسية".

وجدرى القرود هو عدوى فيروسية نادرة وعادة ما تكون خفيفة ويتعافى منها معظم الناس فى غضون أسابيع قليلة، وفقا للسلطات الصحية الكندية.

ومنذ أن بدأت الذروة الحالية للحالات قبل شهر تقريبا، تم الإبلاغ عن 550 حالة إلى منظمة الصحة العالمية فى 30 دولة، معظمها أوروبية، حيث المرض غير مستوطن ونادرا ما يتم اكتشافه، ويتميز هذا المرض المعدى بظهور الطفح الجلدى الذى يمكن أن يكون مؤلما.

وينتقل جدرى القرود فى منطقة وسط وغرب أفريقيا، وغالبا ما يكون ذلك بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة، ويعتبر مرضا متوطنا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتم اكتشافه بها لأول مرة عام 1970. ويمكن أن ينتقل المرض من شخص لآخر عبر الرذاذ المتنقل فى الهواء أو الاتصال الجسدى الوثيق أو مشاركة البياضات أو الأشياء الملوثة.