عاجل.. ارتفاع ضحايا حريق مخزن حاويات بنجلاديش إلى 49 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وفقا للمسؤولين فإن الحصيلة مرشحة للارتفاع نظرا لأن عدد المصابين تخطى 300 شخص، بعضهم فى حال خطرة.

وتولى متطوعون نقل جثث من داخل المنشأة حيث تناثر حطام الحاويات.

واندلع الحريق فى وقت متأخر السبت فى مخزن فى سيتاكوندا يضم نحو 40 حاوية غالبيتها تحتوى على ملابس مخصصة للتصدير إلى شركات أجنبية.

وتقع المنشأة على بعد نحو 40 كلم من ميناء شيتاجونج الرئيسى جنوب البلاد.

وتسبب الحريق بانفجار مستوعبات تحتوى على مواد كيميائية، ما أدى الى ارتجاج مبان سكنية وتطاير الركام وتحول السماء ليلا إلى اللون البرتقاليـ فيما حاصرت النيران عمال الإطفاء ومتطوعين وصحفيين.

وقال كبير الأطباء فى المنطقة الياس تشودرى فى تصريح لـ"فرانس برس" إن حصيلة القتلى بلغت 49 شخصا مرجحا ارتفاعها، مشيرا إلى أن أشخاصا عدة بينهم صحفيون كانوا يغطون الحدث عبر خاصية البث المباشر على "فيسبوك" لا يزالون فى عداد المفقودين.

وواصل رجال الإطفاء إخماد النار بعد ظهر الأحد، وأظهرت لقطات تلفزيونية الدخان يتصاعد من بعض الحاويات بعد أكثر من 19 ساعة على اندلاع الحريق.

وقال قائد العلميات فى جهاز الإطفاء رياض الكريم إن سبعة عناصر إطفاء على الأقل قضوا وإن أربعة آخرين لا يزالون فى عداد المفقودين.

وذكر أحد المتطوعين للصحفيين "لا تزال هناك جثث فى الأماكن التى طالها الحريق.. شاهدت ما بين ثمانى وعشر جثث".

وصرح مدير شركة "مخزن بى.ام للحاويات" مجيب الرحمن بأن أسباب الحريق لم تعرف بعد، وقال إن المنشأة تشغل نحو 600 شخص.

وتحتوى منشأة تخزين الحاويات على مادة بيروكسيد الهيدروجين، وفق ما أفاد قائد جهاز الإطفاء الجنرال معن الدين للصحفيين، وقال "لم نتمكن بعد من السيطرة على الحريق بسبب وجود هذه المادة الكيميائية".

من جهته، أعلن الجيش إرسال 250 عسكريا إلى منشأة التخزين لمنع تسرب المواد الكيميائية إلى مياه المحيط الهندى عبر تطويق الموقع بأكياس الرمل.