طفل أمريكى مسلح يسطو على محطة وقود بولاية ميشيجان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتظهر اللقطات الصبى وهو ينتظر بهدوء فى المحطة فى بلدة هارتفورد، ويضع يده فى حقيبة. وعندما وصل الصبى إلى مقدمة الصف أخرج مسدسًا من حقيبته السوداء وطلب المال.

وقال الصبى لعاملة المحطة بهدوء: ضعى المال فى الحقيبة!، عندها سألته الموظفة: هل أنت جاد؟. وليثبت أن الأمر جاد، أطلق الصبى النار باتجاه السقف.

وعلى الفور، سحبت المرأة كيساً من المال من الخزنة وسلّمته للصبى، وطلبت منه الخروج. بعدها، خرج من المكان بهدوء وكأن شيئاً لم يحدث.

وتمكّنت الشرطة من إلقاء القبض على الصبى بعد وقت قصير.

واعتقلت رئيسة شرطة هارتفورد، تريسا بيلتران، الصبى بدون وقوع حوادث ووجهت إليه تهمة السطو المسلح، الاعتداء بسلاح خطير وإطلاق الرصاص من سلاح نارى.

يذكر أن الرئيس الأمريكى جو بايدن قال إن الولايات المتحدة يجب أن تحظر الأسلحة الهجومية وخزن الذخيرة التى تتسع لعدد كبير من الطلقات، للتصدى لما وصفه بـ مذبحة العنف باستخدام السلاح.

وقال بايدن، مخاطباً الأمة بعد موجة من عمليات إطلاق النار الجماعية، إن العديد من الأماكن أصبحت ميادين قتل.

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أنه إذا لم يكن الحظر ممكنا، فيجب أن يرتفع الحد الأدنى لسن شراء مثل هذه الأسلحة من 18 إلى 21 عاما على الأقل.