العالم اليوم - إغلاق المجال الجوي يلغي زيارة لافروف إلى صربيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يونيو 2022 11:20 مساءً - قال مصدر رفيع في وزارة الخارجية لوكالة إنترفاكس للأنباء إن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى صربيا ألغيت بعد أن أعلنت دول حول صربيا إغلاق مجالها الجوي أمام طائرته.

وأكد المصدر صحة تقرير إعلامي صربي أفاد بأن بلغاريا ومقدونيا الشمالية وجمهورية الجبل الأسود أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرة التي كانت ستقل وزير الخارجية الروسي إلى بلغراد الاثنين.

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