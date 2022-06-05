بريطانيا تعيد فتح سفارتها فى ليبيا

بريطانيا تعيد فتح سفارتها فى ليبياأعلنت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، مساء يوم الأحد، إعادة افتتاح سفارة بلادها فى العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدة أن بريطانيا ستواصل العمل مع الليبيين للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة.

وغردت السفيرة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة: "يسعدنى الإعلان وبفخر إعادة الافتتاح الرسمى للسفارة البريطانية في ليبيا الليلة، هذا دليل على التزام المملكة المتحدة بليبيا".

وأكدت هورندال، أن "المملكة المتحدة ستواصل العمل مع الليبيين والأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة لليبيا".

وكانت السفارة البريطانية فى طرابلس توقفت عن العمل فى 4 أغسطس عام 2014.

يذكرأن، أعلن ميخائيل بوجدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، أن السفارة الروسية فى ليبيا ستبدأ العمل قريبا.

وقال بوجدانوف - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "أعتقد أن ذلك سيكون قريبا، لذلك آمل ذلك في القريب العاجل".

يذكر أن السفارة الروسية في ليبيا تعمل منذ عام 2014 في تونس المجاورة لأسباب أمنية.

