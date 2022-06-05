نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم امتحانك واسمك الرباعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 . يشكل الاستفسارات حول نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية بحثًا واسع النطاق من قبل الطلاب وأولياء الأمور في تلك الفترة الأخيرة، حيث أن هناك عدد كبير من الطلاب والطالبات الذين يرغبون في الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في الجامعات التي يرغبون في الالتحاق بها، حيث إنه كان هناك حوالي 22000 طلب في المحافظات العراقية تم قبولهم والإعلان عنهم، وسوف نتعرف من خلال الفقرات التالية على كيفية التعرف على هذه النتائج على الإنترنت وسنتعرف على خطوات الحصول عليها وكذلك شروط القبول الموازي في الجامعات العراقية المختلفة.

موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021

موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 نبدأ الان على عرضه حيث سنتعرف الآن على كيفية استخدام بوابة وزارة التعليم العالي الإلكترونية لمعرفة التفاصيل حول نتائج القبول الموازي وطريقة استخراج النتائج عند إعلان عنها بعد ان تم الاعلان رسمياً عن اعلان قبول نحو 21 الف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية بعد ان تم طرح امكانية الحصول على تلك النتائج باستخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

قم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية. انقر فوق قسم الاستعلام عن النتائج واختر نتائج القبول الموازي. قم بإدخال كافة المعلومات التي يطلبها الموقع عن الطلاب. بعد ذلك اضغط على أيقونة الاستعلام لرؤية النتائج. ستظهر على هيئة ملف PDF سيتم تنزيله على جهازك. بعد تنزيل الملف قم بفتحة وابحث عن الاسم لرؤية النتيجة والكلية التي تم الالتحاق بها.

شروط المعدل التراكمي للقبول الموازي 2022

حددت وزارة التربية والتعليم العراقية بعض الشروط للمعدل التراكمي للقبول في الجامعات العراقية، حيث تم تخصيص معدل تراكمي معين لكل كلية علي حدي مما يشترط على كل طالب أو طالبة أن يتجاوز الحد الأدنى المتفق عليه وهو على النحو التالي: القبول الموازي في كليات الطب ثلاث درجات فوق الحد الأدنى، بينما معدل القبول في كلية الهندسة 4 درجات فوق الحد الأدنى، وبالنسبة لكلية العلوم يجب أن يصل المعدل التراكمي 5 درجات فوق الحد الأدنى، أما باقي المعاهد والكليات يجب ألا يكون الحد الأدنى أقل من 6 درجات.