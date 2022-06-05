نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر NOW نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الاول فى العراق من على موقع http://epedu.gov.iq/ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الاول 2022 فى جميع المحافظات على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق ، ظهرت اليوم عدة محافظات جديدة لنتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق حيث تتوالى نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق بالظهور يوميا على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق على الانترنت بعد الانتهاء من اداء الاختبارات فى الفترة السابقة يتابع العديد من الطلاب موقع وزارة التربية والتعليم فى العراق من اجل الاستعلام والحصول على نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق وظهرت عدة محافظات فى بداية الاسبوع الجارى واليكم الان طرق الاستعلام والحصول على نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الاول من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم

طرق الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق

نرصد لكم الان عبر موقعكم ثقفنى نيوز طرق الاستعلام والمتابعة لنتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الاول من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم حيث يبحث عدة طلاب المرحلة المذكورة حول طرق الاستعلام عن تلك النتائج من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم ويريدون جميعا طريقة مباشرة من اجل معرفة تلك النتائج من على موقع وزارة التعليم فى العراق والطريقة هى :-

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

بعد ذلك تختار نتائج الصف السادس الابتدائى .

تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق

يتابع عن كثب كل الطلاب والطالبات ظهور النتائج على الانترنت من اجل معرفة نتائجهم والاستعلام عنها ومن المقرر الانتهاء من اعلان كل النتائج عبر الانترنت فى الفترة القليلة المقبلة حيث ظهرت عدة محافظات فى العراق فى انتظار ما تبقي من محافظات من اجل معرفة النتائج ومن المقرر ظهور نتائج كل المراحل التعليمية فى العراق فى الفترة المقبلة عبر الانترنت .