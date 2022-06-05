نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “موقع مديرية تربية القادسية” نتائج الصف السادس ابتدائي الدور الأول “تم النشر” epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم موقع مديرية تربية القادسية، حيث يبحث الجميع عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 القادسية، والتي تم الإعلان عنها صباح اليوم من قبل مديرية تربية القادسية، وتيبقى ساعات قليلة فقط على نشر النتائج بشكل إلكتروني، وسنتابع معكم أحبابنا الطلاب والطالبات كيف تستخرجون نتائجكم في محافظة القادسية إلكترونيا فور ظهورها، وهذا بدون الحاجة إلى الدخول إلى روابط غير موثوقة مثل التي تنتشر في جروبات التلكرام، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين في موقع ثقفني.

موقع مديرية تربية القادسية

وقد تم الإعلان عن النتائج في المدارس في القادسية، وقد وصلنا هذا الخبر منذ قليل، حيث إن النتائج متاحة في القادسية أو الديوانية حسب ما تسميها، ومعنى ظهور النتائج في المدارس أنه يتبقى القليل فقط على نشرها بشكل إلكتروني.

حيث إن المحافظات العراقية تختلف في آلية نشر نتائجها، فهناك محافظات تنشر النتائج إلكترونيا قبل أن تتيحها ورقيا في المدارس، وهناك محافظات أخرى تقوم بنشر النتائج في المدارس قبل أن تتيحها إلكترونيا.

تحديث جديد: وقد وردتنا أخبار بنزول نتائج القادسية إلكترونيا منذ قليل، وقد ذهبنا تحققنا وبالفعل النتائج والكشوفات الخاصة بالمحافظة نزلت، ويمكننا أن نستخرج لكم نتائجكم اذا كنتم بمحافظة القادسية عبر وضع اسمكم واسم المدرسة في خانة التعليقات، حيث يسعدنا دوما مساعدة الطلاب على استخراج نتائجهم، حيث ساعدنا حتى الآن عشرات الطلاب في موقع ثقفني.

أخبار وزارة التربية

وقد انتشرت الكثير من الأخبار بخصوص إضافة 10 درجات للطلاب الحاصلين على درجة من 40 فما فوق في النتائج الخاصة بهم، وهذا ما لم يتم تأكيده حتى الآن بقرار رسمي من الوزارة، وهذا الخبر على الأغلب شائعة بين الطلاب.

ولكن على الرغم من ذلك فإن هناك أمل بخصوص الدرجات، حيث تعودنا أن وزارة التربية تحاول قدر المستطاع رفع الطلاب الراسبين بالدرجات كما حدث في السنوات الماضية، ولكن هذا الخبر ما يزال غير مؤكد، وحين تأكيده في موقع وزارة التربية سنخبركم هنا في موقع ثقفني.

متى نتائج السادس الابتدائي 2022 القادسية

ونتوقع أن تصدر النتائج وتكون متاحة بشكل إلكتروني، وهذا سواء في الملف الوزاري أو موقع نتائجنا في الساعات القليلة القادمة أعزائنا المتابعين، وهذا كما تعودنا مع المحافظات التي تصدر النتائج في المدارس قبل الانترنت.

ومن آخر المحافظات التي نشرت نتائجها في الساعات الماضية محافظة ذي قار، والتي جاءت نسب النجاح بها متفاوتة، ولكن نتمنى أن تأتي النتائج في القادسية بنسب نجاح اكبر.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 القادسية

ويمكنك استخراج النتيجة فور ظهورها في الموقع الرسمي لوزارة التربية بالجمهورية العراقية عن طريق اتباع هذه الخطوات، وهذا بدون القلق من الروابط الغير رسمية المنتشرة على الجروبات والصفحات الغير موثوقة: