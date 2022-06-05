نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” pdf نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 “ظهرت الأن” في جميع المحافظات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم العديد من الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 في العراق، في عموم المحافظات الكرخ وبغداد والرصافة والبصرة وكربلاء والموصل وكركوك وغيرها، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العراقية انه سوف يتم الكشف عن درجات الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء منأعمال الكونترول في كل محافظة، وقد صرحت بعض المصادر أنه انتهت أعمال التصحيح بنسبة 90% حيث تتوقف عليها اعتماد النتيجة لعموم المحافظات العراقية، ولمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير التالي

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في العراق

أوشكت نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في العراق على الظهور رسميا عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي وكذلك عبر موقع ناجح وموقع النجاح ونتائجنا، وهي المواقع الرسمية التي أعلنت وزارة التعليم العراقية عن توفيرها ليتمكن الطلبة والطالبات من استخراج نتائجهم من خلالها، ومن المترقب أن يتم اعتماد النتائج من قبل وزير التعليم العراقي خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد اشارت المصادر القريبة من لجان التصحيح أن النتائج الأولية لطلاب الصف السادس تشير إلى أن نسب نجاح الطلاب تتفوق على الترم الأول، وفي هذه اللحظات تتكاثف عمليات البحث بشكل ملحوظ لمعرفة رابط وكيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على رابط مباشر يسهل عملية الخصول على درجات الطلاب وتحميل ملفات نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الأول في كل محافظة.

رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في العراق

اعتمدت وزارة التربية والتعليم العراقية على طرح نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في العراق بشكل الكتروني خلال رابط موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت، وقد اظهرت الوزارة بالفعل نتيجة العديد من المحافظات خلال هذا الرابط، وفي الساعات القادمة سوف يتم طرح نتائج باقي المحافظات خلالة.

معرفة نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في العراق

أعلنت وزارة التعليم العراقية أنه سوف يتم الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في العراق، في كل محافظة على حدة وتباعا، وفقا للانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة واعتماد النتائج، وقد تم تحديد الخطوات اللازمة للاستعلام وتتمثل في التالي:

خلال الدقائق القليلة السابقة اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي عن اعتماد نتائج السادس الابتدائي لمحافظة اخرى من المحافظات التي لم تكن تظهر بها النتائج، حيث اعلنت عن اتاحة نتيجة محافظة الرصافة الثانية على موقع الوزارة الرسمي على الانترنت، وأكدت ان النتائج مُتاحة الآن لكافة الطلاب ويمكن الحصول عليها بكل سهولة.

اعتمدت اخيراً وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني الدور الاول 2022 لأغلب محافظات العراق، وتم طرح هذة النتائج بشكل رسمي الكترونياً خلال موقع وزارة التربية والتعليم وموقع نتائجنا وموقع ملازمنا، لكي يتمكن الطلاب معرفة النتائج الخاصة بهم من خلال اي موقع من موقع النتائج عبر الانترنت.

لقد تم الاعلان من قبل بعض الجهات المسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتيجة كافة الطلاب في الصف السادس الابتدائي متاحة الآن وذلك بشكل إلكتروني عبر الموقع المعلن فوق، حيث ان النتيجة ستصدر من خلال الموقع الالكتروني اولا، وبعد ذلك بعدة ايام ستكون متواجدة في المدارس لكافة الطلاب في كافة المحافظات.