جدة - نرمين السيد - وأضاءت الملكة إليزابيث الثانية، الجمعة الماضية، "شجرة الأشجار"، احتفالا بمناسبة مرور 70 عاما على توليها العرش.
"شجرة الأشجار" تتكون من 350 شجرة، و35 شتلة، ويبلغ ارتفاعها 69 قدما، وتتنوع من مئات الأنواع من النباتات البريطانية الأصلية، كل منها مزروعة فى أوانى من الألومنيوم مزينة بالأحرف الأولى لاسم الملكة.
يأتى هذا فى الوقت الذى هنأ فيه الرئيس الأمريكى جو بايدن، الملكة إليزابيث بمناسبة مرور 70 عاما على توليها العرش، وذلك فى تسجيل مصور بثه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
كما هنأت السيدة الأولى جيل بايدن الملكة إليزابيث على مرور 70 عاما على توليها العرش، كما أكدت أن تضامنها مع الشعب الأمريكى فى الأوقات الصعبة عمل على تعميق الصداقة بين البلدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملكة إليزابيث تظهر على شرفة قصر باكنجهام فى نهاية الاحتفالات (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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