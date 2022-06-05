الملكة إليزابيث تظهر على شرفة قصر باكنجهام فى نهاية الاحتفالات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاءت الملكة إليزابيث الثانية، الجمعة الماضية، "شجرة الأشجار"، احتفالا بمناسبة مرور 70 عاما على توليها العرش.

"شجرة الأشجار" تتكون من 350 شجرة، و35 شتلة، ويبلغ ارتفاعها 69 قدما، وتتنوع من مئات الأنواع من النباتات البريطانية الأصلية، كل منها مزروعة فى أوانى من الألومنيوم مزينة بالأحرف الأولى لاسم الملكة.

يأتى هذا فى الوقت الذى هنأ فيه الرئيس الأمريكى جو بايدن، الملكة إليزابيث بمناسبة مرور 70 عاما على توليها العرش، وذلك فى تسجيل مصور بثه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

كما هنأت السيدة الأولى جيل بايدن الملكة إليزابيث على مرور 70 عاما على توليها العرش، كما أكدت أن تضامنها مع الشعب الأمريكى فى الأوقات الصعبة عمل على تعميق الصداقة بين البلدين.