السعودية تستنكر تصريحات مسؤول هندى أساءت للرسول

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندى، من إساءة للنبى محمد عليه الصلاة والسلام، مؤكدة رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامى، كما ترفض المساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة.





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