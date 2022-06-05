نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن : دكتور الجامعة المتهم بالتحرش يصدر بيانا " نص البيان " على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 5 يونيو 2022 10:10 مساءً - دوت الخليج :- اصدر دكتور جامعة التكنولوجيا المتهم بالتحرش بيانا عبر صفحته على فيس بوك انكر فيه كل التهم الموجهة اليه متوعدا بانه سيلجأ الى القضاء لمعرفة وفق ما يقول سبب الهجمه ضده .

وتاليا نص البيان الذي نشره الدكتور المتهم :

بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ). صدق الله العظيم

زملائي واهلي وابنائي الطلبة : تفاجئت كما غيري بالحملة الشرسة التي اتعرض لها من قبل مجموعة من الأشخاص من خلال بعض الحسابات الوهمية وعدد من الأشخاص المغرر بهم الذين لم يتسنى لهم التحقق من هذه الادعاءات.

والتي هدفها اغتيال الشخصية وذلك بسبب كشفي لمجموعات الغش عبر التيلغرام والشبكات الأخرى و بعض الطلبة المحرومين بسبب الغياب والرسوب.

حيث تم نشر روايات مفبركة وتسجيلات صوتية من شاب بحساب وهمي تحوي اكاذيب واضحه وروايات مفبركة لا تحمل أي دليل ولا إثبات تم استخدامها في هذه الحملة الشرسة ،هدفها الإساءة إلى شخصي والى مهنتي العظيمه كمربي للاجيال ،والى جامعتي العزيزة هذا الصرح العلمي الأردني العظيم الذي اعتز وافتخر فيه كما باقي الأردنيين الشرفاء ،كما تم عمل حسابات على تويتر تحمل اسمي وتضع رقمي الشخصي تقوم بنشر الشائعات والافتراءات و ورود عدد كبير من الرسائل تحمل إساءات لي ولعائلتي مما يؤكد أنها حملة ممنهجة يقف وراءها عدد من الأشخاص حيث أؤكد أنني لا أملك سوى هذا الحساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا يؤكد ضرورة الالتزام بما جاء في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني الذي تحدث عن اغتيال الشخصية ونشر المعلومات الملغوطة الذي يعد تعد صارخ على الحياة الشخصية وعلى الأعراف والقوانين وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا.

طيلة مسيرتي الأكاديمية والتي تربو على الثلاثين عاماً كنت على الدوام اعامل ابنائي الطلبة والطالبات بمنتهى المهنية والشفافية و أؤدي دوري بما يرضي الله وديني و ضميري على أكمل وجه دون تمييز بينهم.

وإنني سأقوم باللجوء إلى القضاء الاردني الذي اثق بنزاهته وعدالته والذي ألتزم بما يصدر عنه من قرارات والى جامعتي العزيزة وسأقوم بتزويد وحدة الجرائم الإلكترونية بكافة المعلومات والصور والتسجيلات التي استخدمت للتشهير والإساءة لي من قبل الأشخاص والصفحات والمجموعات.