نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع tharwa.education.gov.dz رابط فضاء أولياء التلاميذ كشف نتائج الطلاب في الجزائر الفصل الثاني 2022 وزارة التربية الوطنية في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط فضاء أولياء التلاميذ كشف نتائج الطلاب في الجزائر 2022 حيث تزداد معدلات البحث بشكل ملحوظ في هذا التوقيت للتعرف على نتائج طلاب الصفوف الدراسية المختلفة في جميع أنحاء الجزائر بعدما تم الانتهاء من أداء امتحانات الفصل الثاني في جميع الولايات بشكل عام 2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب إعلان نتائج الطلاب من قبل وزارة التربية الوطنية في الجزائر التي تعد هي الجهة الرسمية المسؤولة عن أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات الخاصة بطلاب الصفوف الدراسية في جميع المراحل الدراسية المختلفة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط مباشر موقع فضاء أولياء التلاميذ الاستعلام عن نتيجة الطلاب في الجزائر.
نتائج التلاميذ في الجزائر 2022
وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية في وقت سابق عن إطلاق نظام معلوماتي جديد عبر الإنترنت، وهو النظام الذي يتيح لأولياء التلاميذ الاطلاع على النتائج المدرسية لأبنائهم بسهولة بشكل إلكتروني من خلال بيانات الطالب فقط، وكذلك الاستفادة من مجموعة من الخدمات التعليمية عن بعد، وذلك من خلال أرضية معلوماتية خاصة بقطاع التربية الوطنية، وهو موقع ثروة أو قضاء أولياء التلاميذ الذي يتم من خلاله الاطلاع عن بعد على النتائج الفصلية لأبنائهم المتمدرسين، وكذلك العمل على أعلامهم المعدلات الفصلية لأبنائهم، كما يمكن استخدام خدمك التعرف على نتائج الطلاب عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS بتشكيل *567# بالنسبة للراغبين في الاشتراك في هذه الخدمة.
رابط فضاء أولياء التلاميذ كشف نتائج الطلاب في الجزائر الفصل الثاني 2022
ويمكن لجميع أولياء التلاميذ الاطلاع على نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري لجميع طلاب المراحل الدراسية المختلفة في جميع أنحاء الجزائر 2022، من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ، وذلك من خلال اتباع فقط الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص موقع فضاء أولياء التلاميذ التابع لوزارة التربية الوطنية في الجزائر مباشرة.
- يتم اختيار تسجيل الدخول من قبل ولي التلميذ، وذلك في حالة عدم وجود حساب مسبق، على أن يتم إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح.
- يتم إدخال البيانات الخاصة بالطالب من حيث الصف الدراسي والرقم المدني.
- بعد ذلك يتم اختيار أيقونة الاطلاع على نتائح الطالب لتظهر مباشرة.
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