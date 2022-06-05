نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج الشيخ زايد للإسكان رابط تقديم طلب المساعدة السكنية شروط التسجيل والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر برنامج الشيخ زايد للإسكان بدولة الإمارات szhp.gov.ae نموذجا يحتذى به يلبي طموحات وتطلعات مواطني الإمارات بكافة الفئات العمرية، حيث يطبق برنامج الشيخ زايد للإسكان استراتيجية تنموية بهدف توفير المسكن الملائم لجميع الفئات الاجتماعية، ويحقق الهدف المنشود لإسعاد المواطنين، حيث يعتبر المسكن من أهم الأولويات المعيشية لدى المواطن، وتوفر الدولة من خلال الإسكان الحكومي مساكن تلائم كافة المواطنين، حتى من يحتاج إلى طلب مساعدة سكنية، فالدولة تلبي له متطلباته من خلال رابط تقديم طلب المساعدة السكنية، وذلك وفق شروط مُيسرة، وتسعى الحكومة الإماراتية إلى تحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية حكومة المستقبل، وذلك بقطاع الإسكان الحكومي، الذي يُشكل أولويّة في جدول أعمال برنامج الشيخ زايد للإسكان.

برنامج الشيخ زايد للإسكان رابط تقديم طلب المساعدة السكنية شروط التسجيل

المواطن سيبقى أولوية .. سكناً .. وتنميةً .. وتعليماً .. وفرصاً وظيفية واقتصادية .. المواطن هو بوصلة الحكومة … ودور الحكومة ترسيخ توازن حقيقي بين نمونا الاقتصادي السريع وتوفير أفضل وأكرم حياة لمواطنينا .. pic.twitter.com/COZyeCgVU2 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) المواطن سيبقى أولوية .. سكناً .. وتنميةً .. وتعليماً .. وفرصاً وظيفية واقتصادية .. المواطن هو بوصلة الحكومة … ودور الحكومة ترسيخ توازن حقيقي بين نمونا الاقتصادي السريع وتوفير أفضل وأكرم حياة لمواطنينا .. pic.twitter.com/COZyeCgVU2 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 28, 2022

ويجب أن نُشيد بما حققه برنامج الشيخ زايد للإسكان من نجاحات وإنجازات خلال الفترة الماضية، وذلك بعد اعتماد خطة التطوير والتحديث بتوفير كافة الإمكانيات البشرية المؤهلة، وكذلك توفير الحلول الإسكانية المتنوعة والميسرة للمواطنين، وذلك بجودة عالية، وقد ساهم البرنامج في تقديم الدعم للمواطنين لتأمين المسكن المناسب وفق أفضل المعايير والمواصفات الفنية، وذلك عن طريق سهولة رحلة المتعامل في برنامج الشيخ زايد للإسكان للحصول على الخدمة التي يرغب بها، أما بخصوص مؤسسة زايد الخير الإماراتية فهي معنية بتقديم كافة أنواع الساعدات المالية والعينية، فهي مؤسسة تعمل في مجال العمل الخيري والإنساني.

طريقة وخطوات الاستفادة من برنامج الشيح زايد للإسكان szhp.gov.ae

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الشيخ زايد للإسكان بمثابة إضافة حقيقية وهامة في مجال المشروعات والبرامج التي تُلبي حاجات المواطنين في توفير مسكن ملائم، ويتم ذلك عبر تقديم القروض الإسكانية التي يحتاج إليها المواطن لبناء مسكنه، أو استكمال بناء منزل قائم، أو حتى إجراء صيانة المسكن.

تقديم طلب المساعدة السكنية على برنامج الشيخ زايد للإسكان

مستفيدون يثمنون حرص القيادة على توفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارات#وزارة_الطاقة_والبنية_التحتية #moeiuae #moeiuae_2022#moeiuae_housing pic.twitter.com/pRf0cCMtVB — زايد للإسكان (@iskanZayed) مستفيدون يثمنون حرص القيادة على توفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارات#وزارة_الطاقة_والبنية_التحتية #moeiuae #moeiuae_2022#moeiuae_housing pic.twitter.com/pRf0cCMtVB — زايد للإسكان (@iskanZayed) February 14, 2022

طلب المساعدة السكنية هي خدمة مُتاحة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وطلب المساعدة السكنية يستفيد منا الذين يحتاجون إلى مساعدة للحصول على مسكن أو يرغبون في تعديل مسكن قائم، وتتنوع تلك الخدمة من خلال توفير منحة أو قرض مدعوم، وكذلك أو الحصول على مسكن حكومي، ويتم تقديم خدمة المساعدة السكنية وفق شروط الاستحقاق حسب كل حالة.

قنوات تقديم خدمة طلب المساعدة السكنية على برنامج الشيخ زايد للإسكان

أتاح برنامج الشيخ زايد للإسكان عمل حساب على رابط المساعدة السكنية والدخول على حساب المستخدم الخاص به للاستعلام عن حالة ونتيجة الطلب الذي قام بتقديمه من خلال الخدمة الإلكترونية الذكية، كما يمكن زيارة مراكز سعادة المتعاملين للاستعلام عن حاله الطلب، أما عن قنوات تقديم خدمة طلب مساعدة سكنية فسنوجزها من خلال الجدول التالي.

قنوات تقديم الخدمة ساعات العمل من الإثنين إلى الخميس مركز سعادة المتعاملين – دبي من الاثنين إلى الأربعاء 7.30 صباحا – 2 مساء.

يوم الجمعة من 7.30 صباحا-12.00 مساء. مركز سعادة المتعاملين- المنطقة الشمالية من الاثنين إلى الأربعاء 7.30 صباحا – 2 مساء.

يوم الجمعة من 7.30 صباحا-12.00 مساء. مركز سعادة المتعاملين- المنطقة الشرقية من الاثنين إلى الأربعاء 7.30 صباحا – 2 مساء.

يوم الجمعة من 7.30 صباحا-12.00 مساء. الموقع الإلكتروني szhp.gov.ae برنامج الشيخ زايد للإسكان 24 ساعة طوال الأسبوع

تطبيق برنامج الشيخ زايد للاسكان App Store 24 ساعة طوال الأسبوع

طرق التواصل المباشرة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان

برنامج الشيخ زايد للإسكان شارع مراكش – أم رمول – دبي – الإمارات العربية المتحدة – صندوق البريد – 62777.

رقم الهاتف 800-6634.

رقم الفاكس +971 4 605 5550.

البريد الإلكتروني [email protected]

ساعات العمل من الاثنين إلى الأربعاء 7.30 صباحا حتى 2 ظهراً.

ساعات العمل يوم الجمعة من 7.30 صباحا حتى 12.00 ظهراً.

شروط التقديم لطلب مساعدة سكنية szhp.gov.ae

أن يكون مقدم الطلب مواطنًا يحمل خلاصة قيد وبطاقة هوية.

أن يكون عائلاً لأسرة مواطنة فيها الأبناء والزوجة مواطنين، فإن كانت الزوجة غير مواطنة فيشترط أن يكون له أبناء منها أو أن تكون انقضت مدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ الزواج.

ألا يكون مالكا لمسكن ملائم للسكن.

أن لم يسبق لمقدم الطلب الحصول على مساعدة سكنية من جهة حكومية بالدولة.

ألا يكون قد سبق لمقدم الطلب التصرف في مسكن ملائم خلال عشرة سنوات.

ألا يكون مقدم الطلب مقتدر مادياً وأن يكون دخله الشهري من راتب لا يزيد عن مبلغ (100.000) درهم شهريًا.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب مساعدة سكنية

المستندات المطلوبة.

صورة من الهوية.

نسخة من خلاصة القيد.

صورة من جواز السفر.

شهادة الراتب.

صورة شخصية.

وثائق أخرى حسب الإمارة.

خدمة فتح ملف szhp.gov.ae برنامج الشيخ زايد للإسكان

ومن الجدير بالذكر أن الوقت الذي يستغرقه البت في أمر طلب المساعدة السكنية ثلاثة شهور بحد أقصى، ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة رابط دليل المستخدم خدمة طلب المساعدة السكنية docx، وكذلك رابط دليل المستخدم خدمة طلب المساعدة السكنية pdf، كما يمكن زيارة الصفحة الرسمية لبرنامج الشيخ زايد على توتير، وذلك للاطلاع على كافة التفاصيل والأخبار والمستجدات المتعلقة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان بدولة الإمارات.

