نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الجلوس … الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي 2022 ترم ثانى جميع المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
عمر شويل - جدة برقم الجلوس … الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي 2022 ترم ثانى جميع المحافظات نرصدها ونوافيكم بها الان حيث نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طريقة الحصول على تلك النتائج بعدما أكد معالي وزير التربية والتعليم على ان رابط استعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي سيكون متوفر امام جميع الطلاب والطالبات على شكل نستعرضها الان وننقل أمام حضراتكم
الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي 2022 ترم ثاني
نتائج الصف الثالث الاعدادي 2022 ترم ثاني يتم العمل على اعتمادها الرسمي على مستوى عدد كبير من المحافظات المصرية على رأس ومدار الساعة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم على ان وزارة التربية والتعليم ستعمل على توفير رابط اجراء الاستعلام عن نتائج اتمام التعليم الاساسي وذلك حتي يتمكن جميع الطلاب والطالبات من اجراء الاستعلام عن نتائجهم من المنزل على شكل نستعرضها الان وننقلها أمام حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على نحو سنعمل على توفيره امام حضراتكم وذلك لطلاب جميع المدارس الاعدادية فى مصر سواء الصف الاول او الثاني او الثالث الاعدادي
خطوات استعلام عن نتائج الشهادة الاعدادي
من المقرر على ان يتم العمل على اعلان نتائج الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثانى فى خلال موقع وزارة التربية والتعليم، حيث بالفعل يجري العمل الآن على استعداد على نشر نتائج الطلاب فى محافظة القليوبية والمنوفية والغربية والبحيرة والاسماعيلية واسيوط وقنا، على ان تأتي خطوات الاستعلام عن نتائج اتمام التعليم الاساسي على النحو التالي:-
فتح موقع وزارة التربية والتعليم
اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي
تحديد الفصل الدراسي الثاني 2022
تسجيل رقم الجلوس بالايقونة المخصصة لها
تسجيل اسم الطالب بالايقونة المخصصة لها
تحديد المحافظة بالايقونة المخصصة لها
النقر على ايقونة استعلام على ان تكون النتائج على الفور امامكم
تقسيم الدرجات فى الصف الثالث الاعدادي
- مادة اللغة العربية: تكون 80 درجة، والنجاح يكون من 40 درجة
- مادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة، والنجاح يكون من 30
- مادة الدراسات الأجتماعية: 40 درجة، والنجاح من 20
- مادة الرياضيات: تكون 60 درجة، والنجاح من 30
- مادة العلوم:40 درجة، والنجاح بدءا من 20
- مادة المجموع الكلي: 280 درجة، والنجاح يكون من 140
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برقم الجلوس … الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي 2022 ترم ثانى جميع المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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