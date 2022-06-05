نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الجلوس … الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي 2022 ترم ثانى جميع المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة برقم الجلوس … الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي 2022 ترم ثانى جميع المحافظات نرصدها ونوافيكم بها الان حيث نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طريقة الحصول على تلك النتائج بعدما أكد معالي وزير التربية والتعليم على ان رابط استعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي سيكون متوفر امام جميع الطلاب والطالبات على شكل نستعرضها الان وننقل أمام حضراتكم

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي 2022 ترم ثاني

نتائج الصف الثالث الاعدادي 2022 ترم ثاني يتم العمل على اعتمادها الرسمي على مستوى عدد كبير من المحافظات المصرية على رأس ومدار الساعة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم على ان وزارة التربية والتعليم ستعمل على توفير رابط اجراء الاستعلام عن نتائج اتمام التعليم الاساسي وذلك حتي يتمكن جميع الطلاب والطالبات من اجراء الاستعلام عن نتائجهم من المنزل على شكل نستعرضها الان وننقلها أمام حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على نحو سنعمل على توفيره امام حضراتكم وذلك لطلاب جميع المدارس الاعدادية فى مصر سواء الصف الاول او الثاني او الثالث الاعدادي

خطوات استعلام عن نتائج الشهادة الاعدادي

من المقرر على ان يتم العمل على اعلان نتائج الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثانى فى خلال موقع وزارة التربية والتعليم، حيث بالفعل يجري العمل الآن على استعداد على نشر نتائج الطلاب فى محافظة القليوبية والمنوفية والغربية والبحيرة والاسماعيلية واسيوط وقنا، على ان تأتي خطوات الاستعلام عن نتائج اتمام التعليم الاساسي على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي

تحديد الفصل الدراسي الثاني 2022

تسجيل رقم الجلوس بالايقونة المخصصة لها

تسجيل اسم الطالب بالايقونة المخصصة لها

تحديد المحافظة بالايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون النتائج على الفور امامكم

تقسيم الدرجات فى الصف الثالث الاعدادي