نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط شغال نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022 رسمياً خلال موقع الوزارة الرسمي للنتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022، بعد أن مر أكثر من عشرة ايام على تاريخ اخر امتحان قد قام طلاب الصف الأول الثانوي بأداءه قد بدأ عدد كبير من الطلاب بالبحث عن نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022، وذلك ليتعرف كل طالب على النتيجة الخاصة به خاصةً بعد أن قام الطلاب بأداء الامتحان في الفصل الدراسي الثاني بالنظام الجديد وهو نظام النصف الكتروني نصف ورقي، ليؤدي كافة الطلاب الامتحانات الخاصة بهم في الاسئلة المقالية بشكل ورقي، وفي الاسئلة الاختيارية بشكل الكتروني، وذلك لأول مرة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 الجاري.

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022

حسب ما تم الإعلان عنه من قبل السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري فإن نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022 من المقرر أن تصدر خلال الساعات القادمة، حيث قد تم الاعلان انه قد تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات الالكترونية والمُلزم بها المسؤولين في الوزارة، على ان يتم طرح النتيجة فور أن تنتهي المدارس من تصحيح الامتحانات الورقية في المدارس ودمج الدرجات الخاصة بالامتحانات ليتم طرحها الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني المُعتمد المخصص لذلك.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022

يمكن الآن لجميع طلاب الصف الأول الثانوي في جميع المحافظات المصرية التعرف على خطوات الحصول على نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022، وذلك عن طريق إجراء الخطوات التالية داخل موقع وزارة التربية والتعليم، حيث ان هذا هو الموقع هو الوحيد المعتمد من المسؤولين للحصول على النتيجة، وقد جاءت خطوات الاستعلام مثل الآتي:

في الخطوة الاولى قم بالدخول إلى الرابط التالي والخاص بـ موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.

ستظهر أمامك العديد من الخدمات المتاحة قم بالنقر على “نتيجة الطلاب” ضمن تلك الخدمات.

قم بالضغط على “نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022”.

قم بإدخال كود الطالب والذي يتم طلبه لإصدار النتيجة داخل الموقع.

اضغط على استعلام وستظهر النتيجة الخاصة بك فور صدورها.

ومن الجدير بالذكر انة في ظل رقمنة وزارة التربية والتعليمة الخدمات التعليمية للطلاب، فقد تم ايضاً رقمنة خدمة الاستعلام عن النتائج عبر شبكة الانترنت، حيث قد اتاحت خدمة الاستعلام عن النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي، والذي يمكن الآن من خلالها الحصول على نتيجة الصف الاول والصف الثاني الثانوي عن طريق اتباع ما ذكرناة من خطوات.

وتجدر الاشارة الى ان ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2022 تم في كافة محافظات مصر، وتم الاشارة في بيان رسمي لمصادر مسؤلة من وزارة التربية والتعليم انة يمكن لكافة الطلاب الدخول الى موقع النتائج المُتاح على شبكة الانترنت، للحصول من خلالة على النتائج بكل سهولة عن طريق الكود الخاص بكل طالب.

من المقرر ان تكون نتيجة الصف الاول الثانوي متوافرة لكافة الطلاب خلال الساعات القليلة القادمة حسب ما تم الاعلان عنه رسميا، على ان يكون ذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية فقط، حيث ان هذا هو الموقع الوحيد المعتمد الذي يمكن من خلالة الحصول على النتيجة من خلال كود الطالب فقط.