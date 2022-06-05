نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الاول 2022 على موقع http://epedu.gov.iq/ في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الاول 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى فى العراق نتابع ونرصد معكم كل الاخبار حول نتيجة الصف السادس الابتدائى الدور الاول فى العراق على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتلعيم بعد ان تم انه سيتم الاعلان عنها فى كل المحافظات على الانترنت بدلا من التوجه الى المدارس وتم ظهور النتائج فى العديد من المحافظات فى الاسبوع الماضى الا ان كل الطلاب مازالو يتداولون موقع وزارة التربية والتعليم العراقى من اجل الاستعلام والحصول على نتائجهم وتأخد نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق النصيب الاكبر حيث يكثر البحث عنها حاليا على منصات البحث فى جوجل فى الوقت الحالى

طرق استخراج نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق

ننشر لكم الان طرق استخراج ومعرفة نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الاول بطريقة سهلة ومبسطة لكل الطلاب والطالبات على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق حيث اكثر ما يبحث عنه هو طرق الاستعلام والحصول على نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق فى الفترة الحالية وهو ما سوف نرصده لكم الان عبر موقعكم ثقفنى نيوز :-

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

بعد ذلك تختار نتائج الصف السادس الابتدائى .

تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب.

استخراج نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق

بعد ان تم ظهور نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الاول تم تسجيل عدة اعتراضات من قبل الطلاب حول درجاتهم فى بعض المواد فى نتائج الصف السادس الابتدائى حيث سيتم الاعلان قريبا عن فتح باب الاعتراضات لكل الطلاب والطالبات من اجل تسجيلها واعادة تصحيح المادة ومن ثم سيتم الاعلان عنها مجرد الانتهاء من مراجعتها كما سيتم اعلان باقى نتائج كل المراحل التعليمية على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق .