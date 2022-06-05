إصابة جوزيب بوريل بفيروس كورونا للمرة الثانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:28 مساءً - أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، الأحد، إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19"، لتكون هذه المرة الثانية التي يصاب فيها منذ بدء الجائحة.

وكتب بوريل على حسابه بموقع تويتر "لقد ثبتت إصابتي بكوفيد-19، وفقا للقواعد والإجراءات ذات الصلة، قمت بعزل نفسي. أشعر بحالة جيدة".

وفي أكتوبر الماضي، دخل جوزيب بوريل عزلة ذاتية بعد الكشف عن إصابة مرافق له بفيروس كورونا خلال زيارته إلى إثيوبيا.

وقال المسؤول الأوروبي وقتها، إنه بعد رحلة إلى إثيوبيا، ثبتت إصابة أحد أعضاء الوفد المرافق له بفيروس كورونا.

وتابع بوريل قائلا "نتيجة الفحوصات التي أجريت لي بعد عودتي من إثيوبيا جاءت كلها سلبية.. سأعزل نفسي وفقا للأنظمة الحالية وسأنتظر الاختبار الثاني".

على جانب آخر، اتهم بوريل روسيا بالمسؤولية عن أزمة الغذاء والحبوب حول العالم، مؤكدا أن موسكو مسؤولة بشكل مباشر عن أي نقص في تجارة الحبوب الدولية.

كما اتهم روسيا بالسعي لإلقاء اللوم في هذه الأزمة على العقوبات الدولية عوضاً عن السعي لإنهاء النزاع. وأضاف "لا يجوز السماح بحروب العدوان"، مؤكدا أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تستهدف قدرة القوات الروسية على مواصلة القتال.

واعتبر بوريل أن الحصار الروسي المستمر للموانئ الأوكرانية يمنع تصدير أطنان من الحبوب، مثل الذرة والقمح المحاصرة حاليا.