أمريكا تبدأ تطعيم الأشخاص «الأكثر عرضة للخطر» ضد جدري القرود

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:28 مساءً - وزعت إدارة بايدن 1200 جرعة من لقاح جدري القرود للأشخاص الذين تعرضوا لمخاطر عالية للفيروس ، كجزء من استجابة الصحة العامة على مستوى البلاد للقضاء على المرض قبل أن يتسبب في تفشي كبير.

قال مسؤولو الصحة الأمريكيون، الذين يشعرون بالقلق من انتشار الفيروس بشكل أسرع مما كان يعتقد سابقًا، إن تفشي مرض جدري القرود على مستوى العالم هو الأكبر على الإطلاق.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك الآن أكثر من 550 حالة في 30 دولة، في الولايات المتحدة ، تم الإبلاغ عن 20 حالة مؤكدة أو مشتبه بها على الأقل في 11 ولاية ، بما في ذلك كاليفورنيا وكولورادو وفلوريدا وجورجيا وإلينوي وماساتشوستس ونيويورك وبنسلفانيا وفرجينيا ويوتا وولاية واشنطن، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية.

وقال الدكتور راج بنجابي، الذي يقود مكتب التأهب لمواجهة الأوبئة في البيت الأبيض، للصحفيين في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي: ”تفشي جدري القرود بهذا الحجم والنطاق في جميع أنحاء العالم، لم نشهده من قبل”.

ومع ذلك سعى مسؤولو مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى طمأنة الجمهور بأن وصول جدري القردة إلى الولايات المتحدة يختلف اختلافًا كبيرًا عن Covid-19 ، الذي أذهل البلاد قبل عامين.

من ناحية أخرى ، كان جدري القرود معروفًا للعلماء منذ عام 1958 عندما تم التعرف على الفيروس لأول مرة أثناء تفشي المرض بين القرود التي تم الاحتفاظ بها لأغراض البحث، وتمت دراسة انتقاله بين البشر منذ السبعينيات.

تتمتع السلطات الصحية العالمية أيضًا بخبرة واسعة في مكافحة الجدري بنجاح، والذي أعلنت منظمة الصحة العالمية القضاء عليه في عام 1980 بعد جهود تلقيح عالمية ناجحة، ينتمي جدري القرود إلى نفس عائلة الفيروسات مثل الجدري على الرغم من أنه أكثر اعتدالًا.