المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض: ظهور سلالة جديدة من كورونا لا تنفع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:28 مساءً - أعلنت المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض، عن تسجيل أكثر من 700 حالة مصابة بفيروس جدري القردة على مستوى العالم بينهم أكثر من 20 حالة في الولايات المتحدة فقط .

وذكرت قناة العربية في تقرير لها عن حالات مصابة بفيروس جديد على مستوى العالم والسيطرة عليها.

وأكدت المراكز البحثية الأمريكية، أن الأبحاث أظهرت المرض ينتشر بقوة داخل البلاد وجميع المصابين في الولايات المتحدة الأمريكية هم في مرحلة التعافي أو تعافوا بالفعل من فيروس القردة ولا وجود لأي حالة وفاة ناجمة عن الإصابات حتى الأن وتشمل أعراض فيروس جدري القردة آلام في العضلات وارتفاع درجة الحرارة وتضخم في الغدد اللمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفح جلدي يشبه الجدري على اليدين والوجه ويبقى المصاب مصدر للعدوى لكل من حوله المصاب حتى تتقشر البثور ويظهر لبشرته جلد جديد .

كما حذر مدير منظمة الصحة العالمية تدرس أدحانوم؛ أن التهديد المتمثل في ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر شراسة من كورونا والتي ستكون اللقاحات الموجودة الآن غير فعاله بشكل حقيقي تماما وصرح أدحانوم أن هناك تهديدا واضحا بظهور فيروسات جديدة أكثر ضراوة من stars cof2 وصعب التكهن بتطور الفيروس ولا يمكن التنبؤ بقسوة السلالة الجديدة من حيث شدة المرض.