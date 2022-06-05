التعاون الإسلامى تدين بشدة الإساءة للرسول من قبل مسؤول هندى

جدة - نرمين السيد - أعربت منظمة التعاون الإسلامى، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للإساءات الأخيرة الصادرة عن مسؤول فى الحزب الحاكم بالهند إزاء الرسول محمد- صلى الله عليه وسلم، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".





وأشارت المنظمة فى بيان، إلى أن "هذه الإساءات تأتى فى سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للإسلام فى الهند وفى إطار الممارسات الممنهجة ضد المسلمين بها والتضييق عليهم، خاصة فى ضوء مجموعة من القرارات بمنع الحجاب فى المؤسسات التعليمية فى عدد من الولايات الهندية وعمليات هدم لممتلكات المسلمين، إضافة إلى تزايد أعمال العنف ضدهم". وطالبت المنظمة، السلطات الهندية بالتصدى بحزم لهذه الإساءات وكل أشكال التطاول على الرسول الكريم- صلى الله وعليه وسلم- وعلى الدين الإسلامى وتقديم المحرضين والمتورطين ومرتكبى أعمال العنف وجرائم الكراهية ضد المسلمين إلى العدالة ومحاسبة الجهات التى تقف وراءها. ودعت السلطات الهندية إلى ضمان سلامة وأمن ورفاه المجتمع المسلم فى الهند وحماية حقوقه وهويته الدينية والثقافية وكرامته وأماكن عبادته، مطالبة المجتمع الدولى، لا سيما آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدى للممارسات التى تستهدف المسلمين فى الهند.

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