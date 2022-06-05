العالم اليوم - إحباط وسط الحرب.. أوكرانيا تودع تصفيات كأس العالم

انتم الان تتابعون خبر إحباط وسط الحرب.. أوكرانيا تودع تصفيات كأس العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يونيو 2022 09:21 مساءً - خرج المنتخب الأوكراني لكرة القدم من تصفيات كأس العالم، بعد أن خسر بهدف "من نيران صديقة" مقابل لا شيء من ويلز، في المباراة الإقصائية الأوروبية لمنافسات المونديال.

وسدد أندري يارمولينكو الكرة برأسه في شباكه بالخطأ، بينما كان يحاول إبعاد ركلة حرة من كابتن ويلز، غاريث بيل، في الشوط الأول، ليكتب نهاية مؤلمة لمهمة أوكرانيا المشحونة عاطفيا، للتأهل إلى قطر، بينما تظل بلاده تحت رهبة الحرب.

وأبعدت الساق اليمنى لحارس مرمى ويلز، واين هينيسي، تسديدة فيكتور تسيهانكوف بعد 10 دقائق من الشوط الثاني، حيث بحثت أوكرانيا، دون جدوى، عن هدف التعادل.

وبدا رأس أرتيم دوفبيك في الدقيقة 84 مقدرا لتحويل الكرة إلى الشباك، حتى دفعها هينيسي بعيدا بيده اليسرى، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

من جانبها، تتجه ويلز إلى كأس العالم لأول مرة منذ 64 عاما، وستلعب ضد الولايات المتحدة في نوفمبر.

وتأتي هذه المباراة في اليوم الـ102 من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، والتي ألقت بظلالها على العاصمة الويلزية، حيث كتبت سالة سلام باللغتين الإنجليزية والأوكرانية على الشاشات في ملعب كارديف سيتي.

ووضعت المنافسات جانبا، عندما عزف النشيد الوطني الأوكراني وأثنى عليه المشجعون المحليون.

يذكر أنه من أصل 1800 مقعد مخصص لأوكرانيا، تم منح 100 تذكرة مجانية للاجئين الذين أجبروا على الفرار من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير، مما أدى إلى استبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم.

وكانت هناك احتجاجات من قبل الاتحاد الروسي لكرة القدم، الأحد، احتجاجا على قمصان اللاعبين في مباراة ويلز، الذي أظهر أوكرانيا وبها شبه جزيرة القرم - التي ضمتها روسيا في عام 2014 - باعتبارها جزءا من خريطتها.