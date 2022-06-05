تحذير شديد اللهجة من بوتين لأمريكا بسبب الصواريخ طويلة المدى

وقال بوتين ردا على تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة، إن "شحنات الأسلحة ليست جديدة، ولم تغير شيئا"، لكنه حذر من أنه "سيكون هناك رد" إذا قدمت الولايات المتحدة قذائف بعيدة المدى لأنظمة "هيمارس"، التى يصل أقصى مدى لها إلى 300 كيلومتر أو أكثر.
وأضاف بوتن: "فى حال تقديم مثل هذه الصواريخ، سنقصف تلك الأهداف التى لم نبدأ فى ضربها بعد"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
كما أوضح أن نطاق أنظمة "هيمارس" التى تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، يعتمد على القذائف التى يتم تزويدها بها، وأن المدى الذى أعلنته الولايات المتحدة "كان تقريبا مثل أنظمة الصواريخ سوفيتية الصنع التى تمتلكها أوكرانيا بالفعل".
وتابع: "هذا ليس بجديد. إنه لا يغير أى شيء بشكل أساسى. هذه الأسلحة حلت فقط محل الأسلحة التى دمرتها روسيا".
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