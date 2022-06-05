نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم دلوقتي.. عاجل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2022 عبر البوابة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينشر لكم ثقفني، رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2022، سارع عدد كبير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الذين خاضوا الامتحانات النهائية الفصل الدراسي الثاني، للبحث عن الموقع المخصص للتعرف على نتيجة ثالثة إعدادي، وذلك بعد الإعلان الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة في بيان لها عن ظهور النتائج، وقالت المديرية أنه يمكن لكافة الطلاب الحصول على النتيجة إلكترونيا من خلال رقم الجلوس واسم الطالب، حيث تظهر النتيجة عبر رابط البوابة الإلكترونية التابعة للبحيرة، وقد سهلت الوزارة على الطلبة الحصول على الدرجات بدلا من الذهاب للمدارس، وفي السطور التالية نقدم لكم طريقة الاستعلام عن النتيجة مباشرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني

فور اعتماد محافظ محافظة البحيرة اللواء هشام آمنة نتائج الشهادة الإعدادية 2022 البحيرة الترم الثاني، فعلت مديرية التربية والتعليم الرابط الرسمي والمخصص نتائج الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس واسم الطالب، وأضافت مصادر في المديرية بأن لجان الكنترول قد تأخرت في أعمال التصحيح بسبب كثرة أعداد الطلاب الذين خاضوا الامتحانات النهائية حيث تجاوز 115 ألف طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح على مستوى الإدارات التعليمية التابعة للبحيرة نحو 72%، وتوجه المحافظ بالتهنئة للطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التقدم والنجاح في مسيرتهم التعليمية، مؤكدا على أن الوزارة حرصت بشكل كبير على توفير الوسائل التعليمية للطلبة.

نتيجة إعدادية البحيرة الترم الثاني 2022 برقم الجلوس

سجل العدد الإجمالي للطلاب الذين أدوا امتحانات الترم الثاني في محافظة البحيرة 115 ألف و878 طالبة وطالبة، فيما بلغ العدد الإجمالي للطلاب الناجحين 81 ألف و703 طالب وطالب، واعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث سجلت نسبة النجاح 79%، فيما بلغت نسبة نجاح اعدادية المكفوفين نحو 75%، ووصلت نسبة نجاح اعدادية الصناعة إلى 100%، واعتمد محافظ البحيرة نتيجة اعدادية الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 94%، ويمكن للطلاب يوم غد الإثنين التوجه للمدارس المقيدين بها وسيمكن لهم الاطلاع على كشوفات النتائج الرسمية.

البوابة الإلكترونية نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحيرة

يتاح لطلاب الصف الثالث الاعدادي بالبحيرة معرفة نتيجة الامتحانات النهائية بعدة طرق، حيث يتوفر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر رابط البوابة الإلكترونية، ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال منصة الشهادة الإعدادية التابعة لوزارة التربية والتعليم.



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"متاحة الأن" نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2022 برقم الجلوس