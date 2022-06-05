نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس الابتدائي لجميع المحافظات العراقية 2022 الأن على موقع الوزارة الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم العراقية تحت اشراف السيد الدكتور محمد إقبال وزير التعليم العراقي عن ظهور نتائج السادس الابتدائي لجميع المحافظات العراقية 2022 إلكترونيا عبر موقع نتائجنا، وذلك بعد انتهاء جميع الطلاب من تأدية الامتحانات المقررة عليهم منذ عدة أيام قليلة، لذلك شهد موقع نتائجنا إقبالا كبيرا من قبل أولياء الأمور والطلبة لمعرفة النتائج واليكم التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

نتائج السادس الابتدائي لجميع المحافظات العراقية 2022

تعلن وزارة التربية العراقية خلال الفترة الحالية عن نتائج السادس الابتدائي 2022 لجميع المحافظات العراقية عبر موقع نتائجنا المخصص لإعلان نتائج الامتحانات، بعد تصريح مصادر موثوقة من داخل وزارة التربية أنه تم الانتهاءمن تصحيح أوراق الاجابات وتقييم الطلاب بوضع الدرجات بعد اجراء المراجعات النهائية للتأكد من صحة المعلومات، ويمكن تحميل النتائج الآن على شكل PDF تسهيلا على الطلاب في معرفة الدرجة المتحصل عليها.

خطوات معرفة نتائج السادس الابتدائي لجميع المحافظات العراقية 2022

شهدت مواقع الانترنتبحثامكثفا من قبل التلاميذ وأوليائهم عن رابط وطريقة تحصيل نتائج السادس الابتدائي لجميع المحافظات العراقية 2022، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية؛

أولا يجب على الطالب أو الولي زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم المخصص لإعلان النتائج او موقع نتائجنا.

لإعلان النتائج او موقع نتائجنا. كما ينبغي كذلك تحديد الصف الدراسي السادس ابتدائي الدور الأول والعام الدراسي 2022.

يليها يتم النقر على اسم المحافظة التي يدرس فيها الطالب.

ومن ثم ادخال رقم الجلوس الإمتحاني والاسم الرباعي للطالب.

في النهاية يضغط المستعلم على كلمة اظهار النتيجة لتظهر أمامه بالتفاصيل مع تمكين تحميل النتيجة على شكل PDF.

وليكن في علم جميع الطلبة والأولياء أنه وفقا لما صرح به المسؤولون في وزارة التربية أنه جاءت نتائج طلاب السادس الابتدائي هذا العام مرتفعة بشكل ملحوظ،بعد أن بذلت الحكومة العراقية الكثير من الجهد في تأمين لجان الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها بشكل كامل لاستقبال الطلاب مع الحرص على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لحمايتهم من خطر الاصابة بعدوى فيروس كورونا من جديد.