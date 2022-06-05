epedu.gov.iq الان استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

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عمر شويل - جدة الان استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية اون لاين، حيث عمليات بحث جوجل رائجة وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم الحصول عليها والاستعلام عنها أون لاين وذلك على شكل نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان فى جميع المحافظات العراقية من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الان استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول بامكانكم الحصول عليها والاستعلام عنها بعد ان تم البدء على عمليات اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول على مستوى جميع المحافظات العراقية اون لاين ، حيث يجري العمل حالياً على الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات من اجل البدء على عمليات طرح إمكانية الاستعلام عن تلك النتائج التي يتم طرحها على هيئة ملفات pdf مباشرة بعد ان يتم الاعلان رسمياً من قبل السادة المحافظين على اعتماد ظهورها الرسمي وذلك بعدما بدء الطلاب والطالبات اختبارات الصف السادس الابتدائي في اليوم الواحد والعشرين من مايو الماضي وانتهى الطلاب من إتمام اختباراتهم فى اليوم الخامس والعشرون من مايو الماضي، عليه نستعرض ونوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول

تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية على نشر إمكانية الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل الكتروني جاء بالشكل التالي:-