طرد مسؤول بالحزب الحاكم فى الهند إثر تعليقات مسيئة للنبى محمد

جدة - نرمين السيد - وأعلن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم فى الهند، اليوم الأحد، تعليق عمل المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما، وطرد زميلها نافين كومار جيندال، المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية إثر تعليقات مسيئة عن النبى محمد أثارت غضبا واسعا.
وذكرت قناة "NDTV" التليفزيونية أن الحزب الحاكم فى الهند الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، أصدر أوامر بتعليق عمل نوبور شارما المتحدثة باسم الحزب، بانتظار نتائج التحقيق، وطرد نافين كومار جيندال، المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية.
جاء قرار الحزب عقب بيان، قال فيه إنه "يدين بشدة إهانة أى شخصية دينية" بغض النظر عن الدين الذى تتبع له، وأضاف البيان أن "حزب بهاراتيا جاناتا يعارض بشدة أى أيديولوجية تهين أو تحط من قدر أى طائفة أو دين".
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