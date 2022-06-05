مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى يعلن إصابته بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن مفوض الاتحاد الأوروبى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إصابته بـ"كوفيد-19"



جدة - نرمين السيد - أعلن مفوض الاتحاد الأوروبى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إصابته بـ"كوفيد-19" وغرد بوريل على "تويتر": "ثبتت إصابتى بكورونا... أشعر أننى بخير"، مشيرا إلى أنه الآن فى عزلة ذاتية وفقا للقواعد الصحية السارية فى أوروبا.

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