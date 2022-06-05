الصحة البرازيلية تطالب المواطنين بارتداء الكمامات لمواجهة جدري القرود

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 06:28 مساءً - طالبت وزارة الصحة البرازيلية، المواطنين، والمقيمين على أراضي البرازيل، بارتداء الكمامات، في ظل الارتفاع المطرد في إصابات جدري القرود، مشيرة إلى أنها تجري حاليا تحاليل لأربع حالات جديدة مشتبه في إصابتها بالفيروس المسبب للمرض.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية، أن إجمالي الإصابات بمرض جدري القرود إلى ستة أشخاص.

وأفادت السلطات الصحية بوجود شخصين يشتبه فى إصابتهما بهذا المرض، موضحة أنهما معزولان ويخضعان لمراقبة طبية صارمة، ويخضعان لرقابة طبية صارمة، انتظارا نتائج الفحوصات المخبرية الخاصة بكل منهما.

وتم تسجيل أول شكويين من المرض، في ولاية سيارا شمال شرقي البلاد، وولاية سانتا كاتارينا جنوبا، لكن هذا العدد ارتفع أمس فقط إلى ستة مرضى.

ومن بين المقترحات المطروحة لمواجهة هذا الطارئ الطبي، وفقا للهيئة الوطنية للمراقبة الصحية، استئناف استخدام الأقنعة والتباعد الاجتماعى فى المطارات والرحلات الجوية..